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Политолог Карасев назвал ФРГ и Францию пособниками игнорирования Киевом ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 20:46
Политика
Политолог Карасев назвал ФРГ и Францию пособниками игнорирования Киевом ситуации в Донбассе
Prt Scr youtube.com  /  Владимир Карасёв

Москва, 19 ноября. Решение о публикации переписки главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом было принято из-за того, что на переговорах представители французской и немецкой сторон говорили одно, а затем делали совершенно другое. Об этом сообщил политолог Владимир Карасев.

По словам Карасева, Министерство иностранных дел России хотело сначала достучаться до своих коллег из Парижа и Берлина. Однако попытки оказались тщетными, отметил он в беседе с «ПолитЭкспертом».

«Судя по заявлениям нашего главы дипломатического ведомства, Париж и Берлин на переговорах говорят одно, а затем делают абсолютно другое. Поэтому и было принято решение о публикации переписки, чтобы показать мировому сообществу, как Германия и Франция противятся попыткам прекратить войну», — указал эксперт на странные маневры Франции и Германии.

По мнению Карасева, минские договоренности не выполняются французской и немецкой сторонами. Париж и Берлин даже не скрывают, что поддерживают режим на Украине, добавил он. Политолог назвал ФРГ и Францию пособниками игнорирования Киевом ситуации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что заявления западных стран о готовности перебросить своих военных на Украину противоречат Минским соглашениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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франция германия карасев минские договоренности
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