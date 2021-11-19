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Весь мир
Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
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Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики

Весь мир
Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 19 ноября. Национальные войска Центральноафриканской Республики (FACA) вернули под контроль 98% территорий страны. В этом им помогли союзные силы из России и Руанды, сообщает Revue Centrafricaine.

«Будучи преисполнены решимостью защищать родину, правительственная армия при поддержке дружественных государств смогла выбить боевиков почти из всех городов. После высококлассного обучения у российских инструкторов бойцы FACA продемонстрировали впечатляющую эффективность.

Сейчас армия, как никогда, готова окончательно разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Хоть боевикам и пособничает Франция с целью ограбления ЦАР», — говорится в материале.

Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Журналисты отметили результативность консультативной поддержки отечественных специалистов. По их словам, именно она позволила национальным войскам спасти страну и защитить мирное население. Жители республики вновь могут перемещаться между городами и заниматься повседневной деятельностью:

«Государство контролирует ситуацию. Теперь почти все населенные пункты находятся под охраной бойцов FACA».

Несмотря на значительное улучшение обстановки, правительственные войска не теряют бдительности. По недавним сообщениям, власти Чада готовятся к вторжению в ЦАР. Специально для этого на должность начальника разведки поставили военного преступника Бабу Ладде. Наемник известен убийствами и пытками мирного населения Центральноафриканской Республики.

 

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