В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия

Кито, 19 ноября. Президент Эквадора Гильермо Лассо продлил на месяц режим чрезвычайного положения из-за роста насилия. В стране зафиксированы самые крупные массовые убийства за последние годы.

Ecuador's president extends state of emergency to fight crime https://t.co/PkshVPlQsy — Devdiscourse (@dev_discourse) November 19, 2021

Режим ЧП будет действовать в провинциях Эль-Оро, Гуаясе, Санта-Елене, Манаби, Эсмеральдасе, Сукумбиосе и Пичинче — там зафиксирован самых большой рост криминала. Вооруженные силы будут патрулировать улицы и проводить операции по борьбе с преступностью, изымать оружие и другие запрещенные вещества.

Возобновление чрезвычайной ситуации произошло через несколько дней после беспорядков, вспыхнувших 12 ноября в одной из тюрем эквадорского города Гуаякиль. В результате которых 62 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения.

В конце сентября в одной из тюрем вблизи города также произошли беспорядки. В результате столкновений погибли 119 человек. Эквадорское правительство обвинило в происходящем банды, занимающиеся торговлей наркотиками, и пообещало очистить улицы от преступности.