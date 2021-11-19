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В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия

Весь мир
В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия
twitter.com  /  Официальная страница президента Эквадора

Кито, 19 ноября. Президент Эквадора Гильермо Лассо продлил на месяц режим чрезвычайного положения из-за роста насилия. В стране зафиксированы самые крупные массовые убийства за последние годы.

Режим ЧП будет действовать в провинциях Эль-Оро, Гуаясе, Санта-Елене, Манаби, Эсмеральдасе, Сукумбиосе и Пичинче — там зафиксирован самых большой рост криминала. Вооруженные силы будут патрулировать улицы и проводить операции по борьбе с преступностью, изымать оружие и другие запрещенные вещества.

Возобновление чрезвычайной ситуации произошло через несколько дней после беспорядков, вспыхнувших 12 ноября в одной из тюрем эквадорского города Гуаякиль. В результате которых 62 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения.

В конце сентября в одной из тюрем вблизи города также произошли беспорядки. В результате столкновений погибли 119 человек. Эквадорское правительство обвинило в происходящем банды, занимающиеся торговлей наркотиками, и пообещало очистить улицы от преступности.

В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия
Федеральное агентство новостей /

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эквадор правоохранители чрезвычайное положение
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