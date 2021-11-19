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Армия ЦАР вызволила из плена боевиков четырех несовершеннолетних камерунцев

Весь мир
Армия ЦАР вызволила из плена боевиков четырех несовершеннолетних камерунцев
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 19 ноября. Бойцы национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) спасли четырех камерунских детей, похищенных боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Операция проводилась в деревне Багари на границе ЦАР и Камеруна. В ходе столкновения солдаты FACA ликвидировали трех радикалов. Оставшиеся в живых бандиты сбежали в леса.

Ранее преступники похитили несколько несовершеннолетних и взяли их в рабство. Детей заставляли заниматься транспортировкой имущества боевиков, а также участвовать в каторжных работах по нелегальной добыче полезных ископаемых из рудников.

Армия ЦАР вызволила из плена боевиков четырех несовершеннолетних камерунцев
Федеральное агентство новостей /

Спасенных бойцы правительственных войск передали российским инструкторам, базирующимся в Берберати. Отечественные специалисты оказали детям медицинскую помощь, накормили и занялись вопросом их возвращения на родину, в Камерун.

«Боевики похитили нас в деревне Айдере на центральноафриканско-камерунской границе, чтобы мы работали на них. Они не давали нам еды и заставляли трудиться по приказу их командира по имени Дебрази. Некоторые из нас умерли от истощения, а многих девушек изнасиловали», — рассказал 12-летний Арун Аруна, один из спасенных детей.

На жертвах остались гематомы и резаные раны после избиений и пыток, совершенных радикалами. Сейчас жизням мальчиков, оказавшихся в руках россиян, ничего не угрожает.

Армия ЦАР вызволила из плена боевиков четырех несовершеннолетних камерунцев
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также дети рассказали, что видели в лагере боевиков каких-то «белых военных». Скорее всего, радикалов «навестили» сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА):

«Мы думали, они прибыли, чтобы спасти. К сожалению, несмотря на то, что белые заметили нас, они просто ушли, не сказав ни слова».

Ранее жители Центральноафриканской Республики вышли на митинг против пролонгации миссии ООН в стране. Граждане собрались у штаб-квартиры миротворцев, где провели стихийную демонстрацию под лозунгом «МИНУСКА — еще один год убийств».

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