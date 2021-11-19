Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 20:57
20:57
Весь мир
Жители ЦАР потребовали немедленного ареста главаря группировки UPC Али Дарассы
20:55
Шоу-бизнес
Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
20:55
Весь мир
В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия
20:55
Весь мир
МВД Великобритании добивается признания ХАМАС террористической организацией
20:52
Армия
Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией
20:52
Весь мир
Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении
20:49
Общество
Врач-гепатолог Монахов предупредил о смертельном риске коронавируса при болезни печени
20:49
Экономика
Энергокризис подталкивает Польшу к изменению условий закупок сырья у «Газпрома»
20:48
Весь мир
Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
20:47
Общество
Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
Все новости

Американская артистка балета Джой Аннабель Уомак стала гражданкой России

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 20:41
Общество
Американская артистка балета Джой Аннабель Уомак стала гражданкой России
instagram.com  /  @joy.womack

Астрахань, 19 ноября. Американская танцовщица Джой Аннабель Уомак летом 2021 года обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство. Как рассказали в Астраханском государственном театре оперы и балета, ее просьбу удовлетворили.

Артистка русского балета Джой Аннабель Уомак уже более года является ведущей танцовщицей астраханского театра. Как рассказали в пресс-службе культурного учреждения, она стала гражданкой России.

«Недавно Джой получила российское гражданство. Летом этого года она написала письмо президенту Путину с просьбой содействовать в этом. Она солирует в таких наших постановках, как «Лебединое озеро». В декабре состоится премьера балета «Сельфида» с ее участием», — цитирует пресс-службу театра «Интерфакс».

Другой знаменитой иностранкой, получившей российское гражданство, в середине ноября стала уругвайская актриса Наталия Орейро. Звезду даже пригласили жить в Подмосковье.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Американская артистка балета Джой Аннабель Уомак стала гражданкой России
гражданство балерина уомак
Комментировать