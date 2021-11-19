Американская артистка балета Джой Аннабель Уомак стала гражданкой России

Астрахань, 19 ноября. Американская танцовщица Джой Аннабель Уомак летом 2021 года обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство. Как рассказали в Астраханском государственном театре оперы и балета, ее просьбу удовлетворили.

Артистка русского балета Джой Аннабель Уомак уже более года является ведущей танцовщицей астраханского театра. Как рассказали в пресс-службе культурного учреждения, она стала гражданкой России.

«Недавно Джой получила российское гражданство. Летом этого года она написала письмо президенту Путину с просьбой содействовать в этом. Она солирует в таких наших постановках, как «Лебединое озеро». В декабре состоится премьера балета «Сельфида» с ее участием», — цитирует пресс-службу театра «Интерфакс».

Другой знаменитой иностранкой, получившей российское гражданство, в середине ноября стала уругвайская актриса Наталия Орейро. Звезду даже пригласили жить в Подмосковье.