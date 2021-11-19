Восемь человек погибли при взрыве бомбы на рынке в Сомали

Могадишо, 19 ноября. Полицейские сообщили, что по меньшей мере восемь человек погибли и еще 13 пострадали в результате подрыва бомбы в Юго-западном Сомали. Взрыв прогремел на оживленном рынке в городе Бердале, расположенном в 300 километрах от столицы.

«Связь в этом районе отключили, но мы можем подтвердить, что не менее восьми человек, в основном гражданские лица, погибли и еще 13 получили ранения», — сказал региональный правоохранитель.

По его словам, трое пострадавших в критическом состоянии, в то время как травмы остальных не представляют угрозы для жизни. Ни одна группировка пока не взяла ответственность за случившееся, но в последние дни экстремистское объединение «Аш-Шабаб» возобновило нападения в Сомали.

В условиях растущей нестабильности национальные силы активизировали операции против группировки. Ранее представитель РФ в Совбезе ООН настоятельно порекомендовала местному правительству и миротворцам Африканского союза бороться с «Аш-Шабаб», в частности, во время выборов.

Сомали сформировало Сенат и начало назначать нижнюю Народную палату. После объединения и приведения к присяге парламент приступит к избранию президента.