Экс-президент Эстонии Ильвес пожаловался на отсутствие интереса у ЕС к мнению страны

Таллин, 19 ноября. Евросоюз не считается с мнением Эстонии, в результате чего восточно-европейские страны могут начать блокировать принятие решений в ЕС, рассказал бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Так он прокомментировал два телефонных разговора лидера Белоруссии Александра Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, у Европы отсутствует интерес к позиции Эстонии. Слова политика привел портал телерадиовещания ERR.

«Идея, что мы пойдем и без консультаций с другими странами вмешаемся, что-то пообещаем, — если соответствует действительности то, что я только что видел, что Меркель теперь договорилась о транспортировке через Польшу 2000 мигрантов, — просто здорово! Но обсудили ли это предварительно с Польшей? Я не знаю, я от поляков ничего не слышал», — подчеркнул он.

Ранее в ЕС отреагировали на заявление белорусского президента о санкциях в отношении Минска. По его словам, применение новых ограничительных мер в отношении республики выльется в ограничение поставок газа в Европу.