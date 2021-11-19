Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 20:57
20:55
Шоу-бизнес
Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
20:55
Весь мир
В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия
20:55
Весь мир
МВД Великобритании добивается признания ХАМАС террористической организацией
20:52
Армия
Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией
20:52
Весь мир
Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении
20:49
Общество
Врач-гепатолог Монахов предупредил о смертельном риске коронавируса при болезни печени
20:49
Экономика
Энергокризис подталкивает Польшу к изменению условий закупок сырья у «Газпрома»
20:48
Весь мир
Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
20:47
Общество
Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
20:46
Политика
Политолог Карасев назвал ФРГ и Францию пособниками игнорирования Киевом ситуации в Донбассе
Все новости

Аналитик Юшков предрек Украине и Польше борьбу за транзит российского газа

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 20:38
Экономика
Аналитик Юшков предрек Украине и Польше борьбу за транзит российского газа
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Украине и Польше придется конкурировать за остатки транзита газа из России, убежден эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает ФБА «Экономика сегодня».

Он напомнил, что в 2024 году закончится контракт «Газпрома» с Украиной. И судя по тому, что Киев не спешит предлагать Москве выгодные тарифы, транспортный маршрут через Польшу выглядит более оптимальным, считает Юшков.

«Шансов на то, что часть украинского транзита будет перекинута на "Ямал — Европу" и газопровод будет всегда заполнен чуть ли не по максимуму, очень много. В итоге все решится к 2025 году и будет зависеть от того, какие условия предоставят Польша и Украина», — объяснил аналитик.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов ранее заявил, что Киев фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Москвой. Слова чиновника прозвучали после того, как в Верховной раде сообщили о блокировке Россией поставок на Украину угля из Казахстана.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Юшков предрек Украине и Польше борьбу за транзит российского газа
украина польша газ транзит газа юшков
Комментировать