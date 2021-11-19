Аналитик Юшков предрек Украине и Польше борьбу за транзит российского газа

Москва, 19 ноября. Украине и Польше придется конкурировать за остатки транзита газа из России, убежден эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает ФБА «Экономика сегодня».

Он напомнил, что в 2024 году закончится контракт «Газпрома» с Украиной. И судя по тому, что Киев не спешит предлагать Москве выгодные тарифы, транспортный маршрут через Польшу выглядит более оптимальным, считает Юшков.

«Шансов на то, что часть украинского транзита будет перекинута на "Ямал — Европу" и газопровод будет всегда заполнен чуть ли не по максимуму, очень много. В итоге все решится к 2025 году и будет зависеть от того, какие условия предоставят Польша и Украина», — объяснил аналитик.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов ранее заявил, что Киев фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Москвой. Слова чиновника прозвучали после того, как в Верховной раде сообщили о блокировке Россией поставок на Украину угля из Казахстана.