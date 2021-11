Пилотов США призвали к осторожности во время совершения рейсов над Эфиопией

Аддис-Абеба, 19 ноября. Федеральное управление гражданской авиации США предупредило сотрудников об опасности полетов над Эфиопией. Пилотам рекомендовали проявлять повышенную бдительность при выполнении рейсов вблизи Аддис-Абебы.

New: @FAANews issues warning to civilian aircraft of increased risk flying over Ethiopian airspace—saying there’s no indication of intent to threaten civil aviation, but higher risk of direct or indirect fire in Addis flight information region, per @SweeneyABC pic.twitter.com/CgvpewSIU9