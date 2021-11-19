Пилотов США призвали к осторожности во время совершения рейсов над Эфиопией

Аддис-Абеба, 19 ноября. Федеральное управление гражданской авиации США предупредило сотрудников об опасности полетов над Эфиопией. Пилотам рекомендовали проявлять повышенную бдительность при выполнении рейсов вблизи Аддис-Абебы.

New: @FAANews issues warning to civilian aircraft of increased risk flying over Ethiopian airspace—saying there’s no indication of intent to threaten civil aviation, but higher risk of direct or indirect fire in Addis flight information region, per @SweeneyABC pic.twitter.com/CgvpewSIU9 — Conor Finnegan (@cjf39) November 18, 2021

«Продолжающийся конфликт создает потенциальные риски для гражданской авиации США. Особенно опасны полеты на малых высотах, а также маневры взлета и прохождения посадочной глиссады. Столкновения между группировками и национальной армией Эфиопии повлияли на авиационную доступность некоторых регионов страны. Мы вынуждены увеличить зону риска. Также управление приостановило полеты над спорными регионами. Угроз гражданской авиации не поступало, но она может прямо или косвенно подвергнуться нападению со стороны зенитного вооружения и огню с воздуха», — написано в обращении.

Сотрудники Федерального управления предупредили пилотов, что снаряды некоторых противовоздушных комплексов поражают суда на высоте более 7 километров. Также гражданская авиация может попасть под удар БПЛА.

Ранее боевики из группировки «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль город Милле, из которого в столицу ведет кратчайшая трасса протяженностью менее 500 километров.