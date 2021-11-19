Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 20:57
20:55
Шоу-бизнес
Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
20:55
Весь мир
В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия
20:55
Весь мир
МВД Великобритании добивается признания ХАМАС террористической организацией
20:52
Армия
Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией
20:52
Весь мир
Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении
20:49
Общество
Врач-гепатолог Монахов предупредил о смертельном риске коронавируса при болезни печени
20:49
Экономика
Энергокризис подталкивает Польшу к изменению условий закупок сырья у «Газпрома»
20:48
Весь мир
Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
20:47
Общество
Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
20:46
Политика
Политолог Карасев назвал ФРГ и Францию пособниками игнорирования Киевом ситуации в Донбассе
Все новости

Минобороны Белоруссии заявило об угрозе конфликта из-за маневров НАТО у границ страны

Армия
Минобороны Белоруссии заявило об угрозе конфликта из-за маневров НАТО у границ страны
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Минск, 19 ноября. Маневры Североатлантического альянса у белорусских границ могут стать причиной вооруженного конфликта, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

По его словам, дальнейшее развитие событий в нынешней ситуации прогнозировать трудно. Тем не менее, некоторые моменты схожи с событиями, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны, заметил министр.

«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», — заметил он.

Ранее австрийский историк Ханнес Хофбауэр оценил необычную тактику президента Белоруссии Александра Лукашенко на фоне кризиса с беженцами. По его словам, глава республики смог повернуть провокацию против ее инициаторов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Белоруссии заявило об угрозе конфликта из-за маневров НАТО у границ страны
белоруссия нато хренин
Комментировать