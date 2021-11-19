Минобороны Белоруссии заявило об угрозе конфликта из-за маневров НАТО у границ страны

Минск, 19 ноября. Маневры Североатлантического альянса у белорусских границ могут стать причиной вооруженного конфликта, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

По его словам, дальнейшее развитие событий в нынешней ситуации прогнозировать трудно. Тем не менее, некоторые моменты схожи с событиями, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны, заметил министр.

«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», — заметил он.

Ранее австрийский историк Ханнес Хофбауэр оценил необычную тактику президента Белоруссии Александра Лукашенко на фоне кризиса с беженцами. По его словам, глава республики смог повернуть провокацию против ее инициаторов.