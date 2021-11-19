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Саакашвили пообещал закончить голодовку после его перевода из тюрьмы в госпиталь

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 20:32
Политика
Саакашвили пообещал закончить голодовку после его перевода из тюрьмы в госпиталь
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 19 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал условие для прекращения голодовки, сообщила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

Министр посетила больницу в Гори, куда в скором времени могут перевести экс-президента. Сам Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь.

«Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту», — уточнила глава ведомства.

Также Тикарадзе выразила надежду, что после перевода Саакашвили в больницу в Грузии прекратится «эпидемия голодовки», которую объявили люди, поддерживающие оказавшегося за решеткой политика.

Саакашвили на родине является фигурантом нескольких уголовных дел. Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сообщила о заболевании мозга у бывшего главы государства.

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саакашвили грузия голодовка
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