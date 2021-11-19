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Страны Ближнего Востока проявляют повышенный интерес к российским танкам Т-90МС

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 20:28
Армия
Страны Ближнего Востока проявляют повышенный интерес к российским танкам Т-90МС
uralvagonzavod.ru

Москва, 19 ноября. Российские танки Т-90МС хорошо показали себя в реальных боевых условиях, поэтому к этим боевым машинам высокий интерес проявляют страны Ближнего Востока.

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил РИА Новости, что в течение 2021 года предприятие вело переговоры с ближневосточными заказчиками по продаже российской бронетехники, в том числе танков Т-90МС. По его словам, потенциальные покупатели хорошо осведомлены о ключевых преимуществах российских боевых машин.

«Внимание к российской бронетехнике, ПТРК и тяжелым огнеметным системам сильно повысилось вследствие их отличной работы в реальных боевых условиях в регионе», – сообщил Михеев.

По его словам, на сегодняшний день Т-90МС является самым современным серийно выпускаемым российским основным боевым танком. Он оснащен новейшим комплексом динамической защиты, улучшенным двигателем, а также боевым модулем с дистанционным управлением.

Ранее сообщалось, что Россия планирует в ближайшие годы вывести на мировой рынок порядка 50 новых образцов отечественного вооружения. До 2028 года будут представлены свыше 20 образцов авиационной техники и 10 систем противовоздушной обороны.

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т-90 ближний восток рособоронэкспорт
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