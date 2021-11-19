Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 22:22
22:05
Политика
Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России
22:01
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова получила жизнеугрожающие ожоги 20% тела на пожаре
21:59
Общество
Доктор Верма объяснил причину фиолетовых рук Елизаветы II проблемами с кровообращением
21:52
Весь мир
Лидер платформы «Патриоты ЦАР» о миротворцах ООН: Мы разочарованы их бездействием
21:50
Весь мир
Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков
21:40
Политика
Посольство США в Москве призвало американцев в России готовиться к ЧС
21:37
Общество
ФАН публикует видео с судебного процесса в отношении главы минкультуры Крыма
21:30
Общество
Суд признал 18-летнего американца невиновным в расстреле трех мужчин в Висконсине
21:27
Весь мир
Участницы Африканского девичьего саммита о ранних браках: дайте нам книги, а не мужей
21:24
Весь мир
Население Буркина-Фасо выступило против присутствия в стране французских солдат
Все новости

Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 21:08
Шоу-бизнес
Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Заслуженный артист России Кай Метов до сих пор находится в шоке на фоне новостей о тяжелом состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара в ее квартире. В беседе с ФАН звезда эстрады заявил, что у его подруги не было ни депрессии, ни алкогольной зависимости.

«Мы виделись несколько месяцев назад, я ее лично видел. Она чувствовала себя хорошо. Была такая оптимистичная, нормальная, веселая. Потом несколько раз мне звонила с кое-какими творческими предложениями», — рассказал Кай Метов.

Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
Pr Scr instagram.com / @kay_metov

У музыканта есть своя версия, почему с Хлебниковой случилась беда. Ранее СМИ растиражировали информацию, что в крови певицы якобы был обнаружен алкоголь. Метов эту версию категорически отверг.

«Это стечение обстоятельств! Я не думаю, что там что-то связано с алкоголем», — заявил артист.

В финале общения Кай Метов поделился эмоциями и своим главным пожеланием в настоящий момент.

«Я Марине желаю скорейшего выздоровления. Пусть у нее найдутся силы, а у медицины возможности, чтобы она восстановилась, с ней все было очень-очень хорошо. Держим за нее кулачки», — в расстроенных чувствах завершил беседу артист.

Артист Кай Метов утверждает, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
facebook.com / Марина Хлебникова

Согласно последним данным, певица Марина Хлебникова находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. У заслуженной артистки РФ врачи диагностировали отравление угарным газом. Также от огня на теле Хлебниковой обнаружено несколько глубоких ожогов, в частности обожжено 20% лица. Пострадали голова, грудь и бедра. Сейчас певица находится в реанимации, и за ее жизнь борются врачи.

Накануне стало известно, что эстрадная певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в московской квартире, находилась в запертой комнате.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
пожар больница кома эстрада реанимация марина хлебникова кай метов зезды 90 марина хлебникова в коме
Комментировать