Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем

Заслуженный артист России Кай Метов до сих пор находится в шоке на фоне новостей о тяжелом состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара в ее квартире. В беседе с ФАН звезда эстрады заявил, что у его подруги не было ни депрессии, ни алкогольной зависимости.

«Мы виделись несколько месяцев назад, я ее лично видел. Она чувствовала себя хорошо. Была такая оптимистичная, нормальная, веселая. Потом несколько раз мне звонила с кое-какими творческими предложениями», — рассказал Кай Метов.

Pr Scr instagram.com / @kay_metov

У музыканта есть своя версия, почему с Хлебниковой случилась беда. Ранее СМИ растиражировали информацию, что в крови певицы якобы был обнаружен алкоголь. Метов эту версию категорически отверг.

«Это стечение обстоятельств! Я не думаю, что там что-то связано с алкоголем», — заявил артист.

В финале общения Кай Метов поделился эмоциями и своим главным пожеланием в настоящий момент.

«Я Марине желаю скорейшего выздоровления. Пусть у нее найдутся силы, а у медицины возможности, чтобы она восстановилась, с ней все было очень-очень хорошо. Держим за нее кулачки», — в расстроенных чувствах завершил беседу артист.

facebook.com / Марина Хлебникова

Согласно последним данным, певица Марина Хлебникова находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. У заслуженной артистки РФ врачи диагностировали отравление угарным газом. Также от огня на теле Хлебниковой обнаружено несколько глубоких ожогов, в частности обожжено 20% лица. Пострадали голова, грудь и бедра. Сейчас певица находится в реанимации, и за ее жизнь борются врачи.

Накануне стало известно, что эстрадная певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в московской квартире, находилась в запертой комнате.