Позвонивший на прямую линию Путину школьник из Якутии получит корову

Якутск, 19 ноября. Якутский школьник, попросивший летом на прямой линии у президента Владимира Путина корову, получит животное в скором времени.

Летом 13-летнему Алексею удалось дозвониться на прямую линию президента. Мальчик рассказал, что его семья владеет небольшим стадом рогатого скота, но недавно погибла корова, дававшая самое большое количество молока.

В октябре школьник получил ответ на просьбу от региональных чиновников. Его семье посоветовали принять участие в программе поддержки для фермеров. Такое решение не понравилось пользователям социальных сетей, история получила огласку.

Отмечается, что во время видеосовещания якутского минсельхоза было принято решение купить Алексею новую корову в ближайшие дни. Также исполняющий обязанности главы Чурапчинского района сообщил, что вопрос улучшения жилищных условий семьи подростка отныне будет взят под его личный контроль, передает Общественная Служба Новостей..

Ранее сообщалось, что активисты Общероссийского народного фронта вручили подарки двум детям, обратившимся к президенту России Владимиру Путину после прямой линии.