Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 22:22
22:05
Политика
Захарова назвала вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в России
22:01
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова получила жизнеугрожающие ожоги 20% тела на пожаре
21:59
Общество
Доктор Верма объяснил причину фиолетовых рук Елизаветы II проблемами с кровообращением
21:52
Весь мир
Лидер платформы «Патриоты ЦАР» о миротворцах ООН: Мы разочарованы их бездействием
21:50
Весь мир
Армия ЦАР изъяла запрещенные в республике ПЗРК при зачистке лагеря боевиков
21:40
Политика
Посольство США в Москве призвало американцев в России готовиться к ЧС
21:37
Общество
ФАН публикует видео с судебного процесса в отношении главы минкультуры Крыма
21:30
Общество
Суд признал 18-летнего американца невиновным в расстреле трех мужчин в Висконсине
21:27
Весь мир
Участницы Африканского девичьего саммита о ранних браках: дайте нам книги, а не мужей
21:24
Весь мир
Население Буркина-Фасо выступило против присутствия в стране французских солдат
Все новости

Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении

Весь мир
Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Пальмира, 19 ноября. Двое детей погибли и еще двое получили увечья в результате подрыва мины в жилом районе Пальмиры. Заряд был заложен в труднодоступном месте членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) при бегстве из города.

Директор Национальной больницы Пальмиры доктор Валид Одех сообщил, что врачи оказали необходимую первую помощь раненым. Затем их перевели в больницы Хомса.

Сирийские дети подорвались на мине, заложенной боевиками в Пальмире при отступлении
Федеральное агентство новостей /

Пальмира была возвращена под контроль правительства Сирии в марте 2017 при поддержке российских ВКС. За время своего пребывания в городе боевики установили большое количество взрывных устройств в жилых домах, вдоль дорог, на коммуникациях, в парках.

Целью минирования населенных пунктов является прежде всего терроризирование мирного населения: будучи запуганным, оно должно опасаться возвращения в свои освобожденные дома.

Сирийские дети подорвались на мине, заложенной боевиками в Пальмире при отступлении
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российские саперы занимались разминированием Пальмиры с марта по май 2017 года. За два месяца им удалось очистить площадь в 825 гектаров, включающих в себя 116 километров дорог, 8,5 тысячи зданий. Всего было обезврежено свыше 19 тысяч взрывных устройств, включая радиоуправляемые и неизвлекаемые заряды, фугасы, растяжки, мины, неразорвавшиеся снаряды.

К сожалению, зачистка столь большой территории вплоть до последней гранаты практически невозможна, и дети, по всей видимости, нашли чрезвычайно тщательно запрятанную мину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении
сирия взрыв пальмира
Комментировать