Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении

Пальмира, 19 ноября. Двое детей погибли и еще двое получили увечья в результате подрыва мины в жилом районе Пальмиры. Заряд был заложен в труднодоступном месте членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) при бегстве из города.

Директор Национальной больницы Пальмиры доктор Валид Одех сообщил, что врачи оказали необходимую первую помощь раненым. Затем их перевели в больницы Хомса.

Федеральное агентство новостей /

Пальмира была возвращена под контроль правительства Сирии в марте 2017 при поддержке российских ВКС. За время своего пребывания в городе боевики установили большое количество взрывных устройств в жилых домах, вдоль дорог, на коммуникациях, в парках.

Целью минирования населенных пунктов является прежде всего терроризирование мирного населения: будучи запуганным, оно должно опасаться возвращения в свои освобожденные дома.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российские саперы занимались разминированием Пальмиры с марта по май 2017 года. За два месяца им удалось очистить площадь в 825 гектаров, включающих в себя 116 километров дорог, 8,5 тысячи зданий. Всего было обезврежено свыше 19 тысяч взрывных устройств, включая радиоуправляемые и неизвлекаемые заряды, фугасы, растяжки, мины, неразорвавшиеся снаряды.

К сожалению, зачистка столь большой территории вплоть до последней гранаты практически невозможна, и дети, по всей видимости, нашли чрезвычайно тщательно запрятанную мину.

1 Организация запрещена на территории РФ.