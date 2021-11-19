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Алжир признали крупнейшим покупателем российской секретной продукции

Весь мир
Алжир признали крупнейшим покупателем российской секретной продукции
maxpixel.net  / 

Москва, 19 ноября. Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что Алжир стал крупнейшим импортером российской продукции, классифицируемой как «секретная». Согласно отчету, США заняли второе место. Вашингтон потратил 841 млн долларов.

«За первые девять месяцев текущего года Алжир импортировал из РФ секретную продукцию на сумму 985 миллионов долларов», — отметило ведомство.

Чехия заняла третье место, поскольку потратила 706 млн долларов, а Китай, которому досталось четвертое, — 645. Индия импортировала секретной продукции из РФ на 608 миллионов долларов, поэтому закрепилась на пятом месте, а Объединенные Арабские Эмираты — на шестом с 596 млн.

Согласно данным отечественного промышленного комплекса, товары, которым присвоили таможенные коды SS или SSSS РФ, считаются секретными. Речь идет об оружии, боеприпасах, самолетах, кораблях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с алжирским коллегой Сабри Букадумом результаты совместной торгово-экономической деятельности, военно-техническое партнерство и соглашение по мирному использованию космического пространства.

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алжир
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