Катар не фиксирует все смерти иностранных рабочих на стройках объектов для ЧМ-2022

Доха, 19 ноября. Катар недобросовестно фиксируют смертельные случаи иностранных рабочих, задействованных в строительстве объектов к Чемпионату миру по футболу 2022 года. Об этом заявила Международная организация труда (МОТ).

Согласно данным, зафиксированным в государственных травматологических центрах и отделениях скорой помощи, 50 работников погибли и более 500 получили тяжелые ранения в 2020 году.

«Больше всего пострадали рабочие-мигранты из Бангладеш, Индии и Непала, [задействованные] главным образом в строительной отрасли. Падения с высоты и дорожно-транспортные происшествия были основными причинами тяжелых травм, другой популярной причиной стали также падения предметов на рабочих местах», — говорится в отчете МОТ.

The small but wealthy Gulf state, where foreigners make up the majority of the population, has faced scrutiny over worker conditions in the run up to its hosting the soccer 2022 World Cup next November. https://t.co/WLvZtvEuuU — Rappler (@rapplerdotcom) November 19, 2021

Организация заявила, что упомянутые цифры могут быть и выше, поскольку власти не классифицируют все смерти, связанные с рабочей деятельностью, как таковые. Например, в статистику зачастую не включаются необъяснимые фатальные случаи среди здоровых работников или смертельные инциденты, связанные с жарой.

Этот пробел в данных следует устранить с помощью более эффективных расследований инцидентов, заявил агентству Reuters глава отделения МОТ в Катаре Макс Туньон.

Næsten et lige så stort chok, som at Barbara Berthelsen har mistet hukommelsen om mink-forløbet. https://t.co/3YMyvcVaqF — Søren Førby (@SFoerby) November 19, 2021

В августе правозащитная организация Amnesty International раскритиковала Доху за неспособность расследовать тысячи необъяснимых смертей, а на днях — за замораживание реформ по улучшению условий труда для мигрантов.

Министерство труда эмирата, в свою очередь, ответило, что ни одна другая страна не продвинулась так далеко в области трудовых реформ за такой короткий промежуток времени. Тем не менее катарские власти признали, что им предстоит проделать еще большую работу.

Statement by the Ministry of Labour in response to Amnesty’s report “Reality Check 2021: A Year to the 2022 World Cup”#MOLQTR pic.twitter.com/qMZ4gedktB — وزارة العمل (@MOLQTR) November 16, 2021

В июне правозащитники опубликовали отчет о множественных нарушениях трудового законодательства в Катаре. Документ рассказывал о принудительном труде, вымогательстве, незаконных штрафах, расовой дискриминации и запугивании со стороны работодателей в отношении наемных трудящихся.

Небольшое, но богатое государство Персидского залива, где иностранцы составляют большинство населения, столкнулось с пристальным вниманием к условиям труда в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года в ноябре следующего года.

Наиболее ярко проблема проявилась после шокирующей публикации газеты The Guardian в феврале. По данным СМИ, за время подготовки к спортивному мероприятию в Катаре скончалось более 6,5 тыс. мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов. Издание основывалось на сведениях, полученных от посольств в Катаре пяти южноазиатских стран, многие граждане которых были задействованы на стройках.

Assuming he will raise the 6500 deaths when he is in Qatar https://t.co/uNnpbqfehn — Brewstermonk (@Brewstermonk1) November 18, 2021

В последние годы Катар провел ряд реформ, в том числе ужесточил правила защиты работников от жары и повысил минимальную заработную плату. Тем не менее, отмечают правозащитники, положение дел в эмирате требует дальнейших улучшений условий труда.