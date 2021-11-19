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Катар не фиксирует все смерти иностранных рабочих на стройках объектов для ЧМ-2022

Весь мир
Катар не фиксирует все смерти иностранных рабочих на стройках объектов для ЧМ-2022
Global Look Press  /  Sharil Babu / dpa

Доха, 19 ноября. Катар недобросовестно фиксируют смертельные случаи иностранных рабочих, задействованных в строительстве объектов к Чемпионату миру по футболу 2022 года. Об этом заявила Международная организация труда (МОТ).

Согласно данным, зафиксированным в государственных травматологических центрах и отделениях скорой помощи, 50 работников погибли и более 500 получили тяжелые ранения в 2020 году.

«Больше всего пострадали рабочие-мигранты из Бангладеш, Индии и Непала, [задействованные] главным образом в строительной отрасли. Падения с высоты и дорожно-транспортные происшествия были основными причинами тяжелых травм, другой популярной причиной стали также падения предметов на рабочих местах», — говорится в отчете МОТ.

Организация заявила, что упомянутые цифры могут быть и выше, поскольку власти не классифицируют все смерти, связанные с рабочей деятельностью, как таковые. Например, в статистику зачастую не включаются необъяснимые фатальные случаи среди здоровых работников или смертельные инциденты, связанные с жарой.

Этот пробел в данных следует устранить с помощью более эффективных расследований инцидентов, заявил агентству Reuters глава отделения МОТ в Катаре Макс Туньон.

В августе правозащитная организация Amnesty International раскритиковала Доху за неспособность расследовать тысячи необъяснимых смертей, а на днях — за замораживание реформ по улучшению условий труда для мигрантов.

Министерство труда эмирата, в свою очередь, ответило, что ни одна другая страна не продвинулась так далеко в области трудовых реформ за такой короткий промежуток времени. Тем не менее катарские власти признали, что им предстоит проделать еще большую работу.

В июне правозащитники опубликовали отчет о множественных нарушениях трудового законодательства в Катаре. Документ рассказывал о принудительном труде, вымогательстве, незаконных штрафах, расовой дискриминации и запугивании со стороны работодателей в отношении наемных трудящихся.

Небольшое, но богатое государство Персидского залива, где иностранцы составляют большинство населения, столкнулось с пристальным вниманием к условиям труда в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года в ноябре следующего года.

Наиболее ярко проблема проявилась после шокирующей публикации газеты The Guardian в феврале. По данным СМИ, за время подготовки к спортивному мероприятию в Катаре скончалось более 6,5 тыс. мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов. Издание основывалось на сведениях, полученных от посольств в Катаре пяти южноазиатских стран, многие граждане которых были задействованы на стройках.

В последние годы Катар провел ряд реформ, в том числе ужесточил правила защиты работников от жары и повысил минимальную заработную плату. Тем не менее, отмечают правозащитники, положение дел в эмирате требует дальнейших улучшений условий труда.

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