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Белый дом сообщил о возвращении Байдена к исполнению обязанностей после колоноскопии

Политика
Белый дом сообщил о возвращении Байдена к исполнению обязанностей после колоноскопии
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 19 ноября. Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей на посту, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как уточнила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, Байдену под наркозом делали колоноскопию. Это была плановая процедура в рамках медосмотра.

«Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — рассказала Псаки.

В Белом доме добавили, что Байден уже успел провести переговоры с вице-президентом и главой аппарата администрации президента.

Ранее сообщалось, что обязанности президента США на время перейдут от Байдена к вице-президенту Камале Харрис. На нее возложат полномочия, пока глава государства будет находиться под анестезией.

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