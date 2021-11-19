Суд Франции игнорирует доказательства невиновности русской девушки, осужденной на 20 лет

Санкт-Петербург, 19 ноября. Французские судьи и обвинители выражали предвзятое отношение к русской девушке Софии Боднарчук, которая осуждена на 20 лет за соучастие в убийстве, сообщил Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Защита русской девушки предоставила правозащитникам ФБР факты, которые доказывают невиновность Боднарчук в этом деле. Судебный процесс тянулся более четырех лет, пока 18 ноября 2020 года суд присяжных не вынес приговор Боднарчук и ее мужу Кевину Рукселю, который в последний момент обвинил ее в соучастии убийства его родителей.

Суд проигнорировал факт, что у стороны обвинения нет никаких доказательств вины девушки, а вся стратегия против Боднарчук строилась только на показаниях ее супруга, который за время следствия выдумал более восьми различных версий случившегося.

Невиновность Софии доказывает баллистическая и генетическая экспертизы. Ее результаты полностью противоречат основной версии следствия, но по неизвестной причине суд их не учитывает. Стало известно, что единственные фрагменты биологических материалов, обнаруженные на пистолете, принадлежали Рукселю. Эта информация полностью рушит одну из его версий о том, что он пытался выхватить пистолет у своего отца или брата. Можно с уверенностью сказать, что в день преступления супруг Боднарчук был единственным, кто держал в руках орудие убийства. Уточняется, что он мог самостоятельно выстрелить себе в ногу, пытаясь избежать подозрений.

Фонд Борьбы с Репрессиями /

Сторона защиты Боднарчук подчеркнула, что следствие и государственные обвинители вели себя предвзято по отношению к девушке. По их словам, на присяжных оказывалось давление со стороны судей, намеренно игнорировавших важные детали преступления, которые позволили бы признать Боднарчук невиновной.

Правозащитники ФБР убеждены, что дело Софии заслуживает повторных слушаний в судах более высоких инстанций и предъявления всей имеющейся доказательной базы, которая бы позволила оправдать невиновную русскую женщину, обреченную «французским правосудием» на годы заключения за решеткой.