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«Он никого не брал за горло»: Познер объяснил, почему нет замены Ларри Кингу

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 20:37
Общество
«Он никого не брал за горло»: Познер объяснил, почему нет замены Ларри Кингу
cnn.com  / 

Телеведущий Владимир Познер был лично знаком с легендой американской журналистики Ларри Кингом. В 90-х годах они вместе работали на телевидении в Соединенных Штатах. И Познер трижды подменял его в эфире, причем по личной просьбе Кинга. В честь дня рождения короля интервью Ларри Кинга, другой король интервью — Владимир Познер — в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о коллеге.

«Он был хорошим интервьюером, на мой взгляд, главным образом за счет того, что ему было интересно. Он мне всегда говорил, знаешь, я не готовлюсь к интервью. Я никогда ничего не читаю, но я просто знаю, кто ко мне придет, и мне любопытно, мне интересно. За счет этого интереса, как мне кажется, у него получалось очень непосредственно, очень спонтанно. И еще одна черта — он никогда не задавал трудных вопросов. У него даже такой принцип, что я не хочу, я никого не беру за горло, не это цель моего интервью. И этим, надо сказать, он отличался, наверное, от всех интервьюеров, которых я знаю», — отметил Познер.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что не готовиться к интервью и быть интересным зрителю мог только Ларри Кинг. Второй такой ведущий в мире пока так и не появился.

«Он никого не брал за горло»: Познер объяснил, почему нет замены Ларри Кингу
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

«Конечно, он представлял собой явление в журналистике, никто ему не подражал и сегодня никто не подражает. Он остается своего рода таким уникумом. Человек не очень образованный из очень бедной еврейской семьи из Бруклина. Сменивший свою фамилию — он на самом деле не Кинг. Потому что трудно было пробиваться с той фамилией. И добился. И очень верен своему телевизионному отцу — это Тед Тернер, который создал CNN. И в общем никогда не изменял ему», — объяснил мэтр российской журналистики.

Владимир Познер отметил, что его всегда восхищала невероятная работоспособность американского телеведущего.

«Он совершал невероятный объем работы, потому что, помимо ежедневной телевизионной программы, то есть ежедневное интервью, он еще делал ежедневную радио-программу. И писал ежедневную колонку в газету USA Today. И как он вообще выдерживал такую нагрузку, я до сих пор не понимаю», — подчеркнул российский телеведущий.

За плечами Ларри Кинга было более 40 тысяч бесед. За многие годы существования ток-шоу Larry King Live на CNN ему дали интервью все президенты США, начиная с Ричарда Никсона. Гостями его программы в свое время были Владимир Путин и Михаил Горбачев. Шоу Кинга вошло в «Книгу рекордов Гиннесса» как программа, которая дольше всех прожила с одним и тем же ведущим и выходила в эфир в одно и то же время.

19 ноября легендарному журналисту исполнилось бы 88 лет. В январе 2021 года Ларри Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса. Ранее он был госпитализирован после положительного теста на коронавирус.

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