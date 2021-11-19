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Ливия и Греция обсудили механизмы возобновления авиасообщения

Весь мир
Ливия и Греция обсудили механизмы возобновления авиасообщения
pixabay.com  / 

Триполи,19 ноября. Заместитель министра транспорта по вопросам авиации Халед Совейси обсудил с временным поверенным посольства Греции в Ливии результаты предыдущих встреч по механизмам возобновления полетов между двумя странами.

Кроме того, затронули вопрос сотрудничества и договорились подготовить совместный меморандум о взаимопонимании. Ранее председатель Банка торговли и развития, основатель Berniq Airways Джамаль Абдельмалик принял греческого консула в Ливии Ахилла Ракинаса, чтобы обговорить детали возобновления прямых рейсов между Бенгази и Афинами.

Министерство транспорта и переходное Правительство национального единства Ливии не только наладили дипломатические отношения с некоторыми из зарубежных стран, но и открыли воздушный коридор с Египтом, Тунисом и Мальтой.

В конце августа временный поверенный посольства Греции в Триполи Иоаннис Стаматикос сообщал об открытии на территории дипведомства визового центра, где ливийцы смогут оформить документы.

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