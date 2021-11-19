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Цены на удобрения в России останутся заморожены до конца весны 2022 года

Экономика
Цены на удобрения в России останутся заморожены до конца весны 2022 года
minudo.ru  /  Акционерное общество Минудобрения Россошь

Москва, 19 ноября. Производители удобрений намерены зафиксировать цены на минеральные удобрения для отечественных сельхозпроизводителей до конца мая 2022 года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.

Прежде производители этой продукции приняли решение о сдерживании цен на свои товары для аграриев до конца текущего года.

«Производители удобрений приняли инициативно решение о том, чтобы преодолеть эту ситуацию, которая сейчас происходит на мировом рынке цен на газ и минеральных удобрений, чтобы поддержать российских аграриев, которые для нас являются безусловным приоритетом», — отметил Иванов.

Ситуация с удобрениями не должна оказать влияние на продуктовые цены. Такое заявление ранее сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания с Кабинетом министров.

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