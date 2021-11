Полиция Франции подавляет уличные протесты в Гваделупе

Бас-Тер, 19 ноября. Правительство Франции направило более 200 полицейских в свой заморский департамент Гваделупу по причине бурных демонстраций, разразившихся в знак протеста против санитарных пропусков. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В совместном заявлении с главой министерства заморских территорий Себастьяном Лекарню он «категорически осудил насилие, охватившее Гваделупу в последние несколько часов».

На этой неделе группа профсоюзов и гражданских организаций призвала жителей острова, расположенного в Карибском море, принять участие во всеобщей забастовке против введения «коронавирусного паспорта» и обязательной вакцинации работников от COVID-19.

В первый день протестов произошли столкновения между бастующими пожарными и жандармерией, которая пыталась разогнать толпу. В результате двое пожарных получили ранения. По сообщению прокурора, еще два человека были арестованы по причине «угроз в сторону полицейских».

???? Guadeloupe Protests against the Vaccine mandates and the health pass from Macron???? continue???? pic.twitter.com/T7FT2cdOQa — PalasAtenea@ 57.734 (@AthenaGmia) November 17, 2021

Глава Всеобщего союза рабочих Гваделупы Маитэ Юбер Мтумо назвала задержания «провокацией» со стороны властей. Она пожаловалась на «серьезное покушение на основную свободу — право бастовать» и призвала «всех активистов усилить позиции».

The island of Guadeloupe is in chaos as people protest for an end to vaccine mandates.pic.twitter.com/03x5q4lLvz — Aaron Ginn (@aginnt) November 18, 2021

Позже представительница профсоюза добавила, что к протестам присоединились многочисленные медицинские и социальные работники, а также сотрудники отелей. Манифестации продолжаются уже несколько дней. По всему городу демонстранты установили ограждения. Многие свидетели опасаются, что ситуация с насилием может стать критической.