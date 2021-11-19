Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 20:56
20:55
Шоу-бизнес
Певец Кай Метов заявил, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем
20:55
Весь мир
В Эквадоре продлили режим ЧП из-за криминала и насилия
20:55
Весь мир
МВД Великобритании добивается признания ХАМАС террористической организацией
20:52
Армия
Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией
20:52
Весь мир
Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении
20:49
Общество
Врач-гепатолог Монахов предупредил о смертельном риске коронавируса при болезни печени
20:49
Экономика
Энергокризис подталкивает Польшу к изменению условий закупок сырья у «Газпрома»
20:48
Весь мир
Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
20:47
Общество
Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
20:46
Политика
Политолог Карасев назвал ФРГ и Францию пособниками игнорирования Киевом ситуации в Донбассе
Все новости

Полиция Франции подавляет уличные протесты в Гваделупе

Весь мир
Полиция Франции подавляет уличные протесты в Гваделупе
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Бас-Тер, 19 ноября. Правительство Франции направило более 200 полицейских в свой заморский департамент Гваделупу по причине бурных демонстраций, разразившихся в знак протеста против санитарных пропусков. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В совместном заявлении с главой министерства заморских территорий Себастьяном Лекарню он «категорически осудил насилие, охватившее Гваделупу в последние несколько часов».

На этой неделе группа профсоюзов и гражданских организаций призвала жителей острова, расположенного в Карибском море, принять участие во всеобщей забастовке против введения «коронавирусного паспорта» и обязательной вакцинации работников от COVID-19.

В первый день протестов произошли столкновения между бастующими пожарными и жандармерией, которая пыталась разогнать толпу. В результате двое пожарных получили ранения. По сообщению прокурора, еще два человека были арестованы по причине «угроз в сторону полицейских».

Глава Всеобщего союза рабочих Гваделупы Маитэ Юбер Мтумо назвала задержания «провокацией» со стороны властей. Она пожаловалась на «серьезное покушение на основную свободу — право бастовать» и призвала «всех активистов усилить позиции».

Позже представительница профсоюза добавила, что к протестам присоединились многочисленные медицинские и социальные работники, а также сотрудники отелей. Манифестации продолжаются уже несколько дней. По всему городу демонстранты установили ограждения. Многие свидетели опасаются, что ситуация с насилием может стать критической.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Полиция Франции подавляет уличные протесты в Гваделупе
франция забастовка гваделупа
Комментировать