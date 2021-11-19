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Минобороны Белоруссии: совместные учения с Россией не несут никому угрозы

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Армия
Минобороны Белоруссии: совместные учения с Россией не несут никому угрозы
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Минск, 19 ноября. Совместные военные учения России и Белоруссии не представляют ни для кого никакой угрозы. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Такую позицию он высказал в интервью телеканалу Al Jazeera, передает БелТА. По словам главы минобороны, белорусская армия «должна тренироваться».

«Они никому не несут угрозы. Мы учим свою армию. И президент (Белоруссии - Прим. ред.) говорит: армия для того и предназначена, она должна тренироваться. Мы поднимаем свои войска на соответствующую ступень выучки», — отметил Хренин.

Ранее сообщалось, что в Латвии начались учения на границе с Россией и Белоруссией. В маневрах The Decisive Point принимают участие около 3000 ополченцев, заявил министр обороны республики Артис Пабрикс.

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