Политолог Рар назвал попытки Польши обвинить Меркель в миграционном кризисе «дохлым номером»

Берлин, 19 ноября. Обвинения в миграционном кризисе врио канцлера Германии Ангелы Меркель со стороны Польши являются также попыткой задеть Россию. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, упреки Варшавы в адрес Меркель можно назвать «дохлым номером». Германия не будет прислушиваться к польским коллегам, рассказал политолог в разговоре с «ПолитЭкспертом».

«Это расцарапанная старая пластинка, которую Польша пускает. Все эти аргументы давно исчерпаны», — раскрыл эксперт неприятную для Польши правду о попытках критиковать Россию.

Global Look Press / Attila Husejnow

ФРГ в 2015 году активно оказывала мигрантам гуманитарную помощь, подчеркнул политолог. Польша в это время воздерживалась от участия в этой деятельности. Поэтому резкие высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в адрес Меркель могут стоить ему потери доверия с немецкой стороны, добавил он.

Ранее сообщалось, что если Польша пойдет на попятный и согласится на создание гуманитарного коридора, то она понесет крупные репутационные потери. Об этом заявил политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.