Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 20:55
20:52
Армия
Подразделения Нацгвардии Украины приступили к учениям у границы с Белоруссией
20:52
Весь мир
Дети подорвались на мине, заложенной боевиками в сирийской Пальмире при отступлении
20:49
Общество
Врач-гепатолог Монахов предупредил о смертельном риске коронавируса при болезни печени
20:49
Экономика
Энергокризис подталкивает Польшу к изменению условий закупок сырья у «Газпрома»
20:48
Весь мир
Армия ЦАР восстановила территориальную целостность республики
20:47
Общество
Лицо Марины Хлебниковой пострадало на 1% при пожаре
20:46
Политика
Политолог Карасев назвал ФРГ и Францию пособниками игнорирования Киевом ситуации в Донбассе
20:45
Весь мир
Восемь человек погибли при взрыве бомбы на рынке в Сомали
20:44
Весь мир
Армия ЦАР вызволила из плена боевиков четырех несовершеннолетних камерунцев
20:41
Общество
Американская артистка балета Джой Аннабель Уомак стала гражданкой России
Все новости

Политолог Рар назвал попытки Польши обвинить Меркель в миграционном кризисе «дохлым номером»

Политика
Политолог Рар назвал попытки Польши обвинить Меркель в миграционном кризисе «дохлым номером»
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 19 ноября. Обвинения в миграционном кризисе врио канцлера Германии Ангелы Меркель со стороны Польши являются также попыткой задеть Россию. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, упреки Варшавы в адрес Меркель можно назвать «дохлым номером». Германия не будет прислушиваться к польским коллегам, рассказал политолог в разговоре с «ПолитЭкспертом».

«Это расцарапанная старая пластинка, которую Польша пускает. Все эти аргументы давно исчерпаны», — раскрыл эксперт неприятную для Польши правду о попытках критиковать Россию.

Политолог Рар назвал попытки Польши обвинить Меркель в миграционном кризисе «дохлым номером»
Global Look Press / Attila Husejnow

ФРГ в 2015 году активно оказывала мигрантам гуманитарную помощь, подчеркнул политолог. Польша в это время воздерживалась от участия в этой деятельности. Поэтому резкие высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в адрес Меркель могут стоить ему потери доверия с немецкой стороны, добавил он.

Ранее сообщалось, что если Польша пойдет на попятный и согласится на создание гуманитарного коридора, то она понесет крупные репутационные потери. Об этом заявил политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Рар назвал попытки Польши обвинить Меркель в миграционном кризисе «дохлым номером»
меркель польша рар
Комментировать