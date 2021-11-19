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МИД Никарагуа заявил о выходе из Организации американских государств

Весь мир
МИД Никарагуа заявил о выходе из Организации американских государств
twitter.com  /  Пресс-служба ОАГ

Манагуа, 19 ноября. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада объявил о решении страны покинуть Организацию американских государств (ОАГ). Соответствующее письмо было отправлено генеральному секретарю организации Луису Альмагро.

В документе говорится, что это решение вызвано неоднократным вмешательством ОАГ во внутренние дела государства. Организация нарушает свой «собственный устав», принимая незаконные и односторонние меры по отношению к центральноамериканской стране. Никарагуа неоднократно выражала свое «осуждение и непринятие» ОАГ.

«Эта нота представляет собой наш манифест и решение покинуть Организацию американских государств, чтобы прекратить ее пагубное международное воздействие на Никарагуа. Вы должны немедленно довести до сведения государств — членов патриотическое решение о выходе из ОАГ из-за недружественных действий организации, подчиненной правительству Соединенных Штатов», — говорится в письме.

Непризнание выборов

8 ноября президент США Джо Байден раскритиковал выборы, прошедшие в Никарагуа накануне. Он заявил, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми». Через несколько дней страны — члены ОАГ приняли резолюцию о нелегитимности процедуры волеизъявления в стране. Инициатива, предложенная Канадой, была выдвинута при активном содействии делегаций Антигуа и Барбуды, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Уругвая, США, Чили и Эквадора.

Представители российской делегации, присутствовавшие на выборах в качестве наблюдателей, заявили о том, что процесс голосования соответствовал мировым стандартам и обеспечил никарагуанцам доступ на участки при соблюдении всех необходимых мер.

МИД Никарагуа заявил о выходе из Организации американских государств
Федеральное агентство новостей

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