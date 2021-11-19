Ксению Собчак удивила продажа самолета Sukhoi Superjet на «Авито»

Москва, 19 ноября. Телеведущая Ксения Собчак обнаружила объявление о продаже самолета Sukhoi Superjet в интернете и сильно этому удивилась. Журналистка показала поклонникам необычный товар и озвучила цену.

Интернет-серфинг по магазину б/у товаров «Авито»привел Собчак к необычной странице, где продают самолет — его цена составила чуть более 77 млн рублей. Удивленная телезвезда поделилась с подписчиками своего Telegram-канала скриншотом выгодного предложения.

Как выяснил ФАН, Собчак скрыла от фолловеров одну деталь — самолет уже некоторое время не подлежит ремонту. Об этом стало известно благодаря порталу Airdisaster. Судя по всему, воздушное судно Sukhoi SuperJet 100-95B вышло из строя после аварии во время рейса из Улан-Удэ в Якутск. На борту находились 84 пассажира, среди них — семь детей. После инцидента нескольким людям потребовалась помощь, однако серьезно никто не пострадал.

Самолет продают как корпус, в котором можно организовать кафе, кинотеатр или ресторан. Для полетов он непригоден.

Незадолго до этого Собчак показала поклонникам роскошные подарки от близких. Телезвезда отпраздновала 40-летие в начале ноября.