Сатановский: Украина нацеливает турецкие беспилотники на Донбасс и Крым

Российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский считает, что поставки Турцией беспилотников Bayraktar в Украину подразумевают прежде всего удар по Донбассу и Крыму при коллективной поддержке Запада. Соответствующее заявление эксперт сделал в комментарии для Федерального агентства новостей.

В то же время жители самого Донбасса борются с украинской агрессией, продолжающейся с 2014 года, не только с оружием в руках, но и в правовом поле. Так, двое граждан ДНР — Виктор Баркалов и Вадим Шулак — обратились к группе международных правозащитных инстанций с просьбой обратить внимание на военные преступления, совершенные ВСУ и украинскими нацбатальонами в Донбассе с 2014 года.

В своих исках они указали, что Киев под прикрытием «антитеррористической операции» развязал боевые действия, которые сопровождаются убийствами мирных жителей, нападениями на лиц, не принимавших непосредственного участия в конфликте, и масштабными разрушениями объектов инфраструктуры. Соответствующие обращения направлены в Международный Уголовный Суд, Международный Суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, Amnesty International и Human Rights Watch.

«Разумеется, в этой сделке (продажа «Байрактаров» — прим. ред.) есть геополитическая компонента, которую никто особо и не скрывает, в том числе — в украинском руководстве. Речь идет о попытках при поддержке западных войск ударить не только по Донбассу, но и по Крыму, и на эту тему много что высказывают и политики, и военные, и журналисты», — отметил Евгений Сатановский.

Первые сообщения о появлении «Байрактаров» в небе над Донбассом появились в конце октября 2021 года — тогда же в Сеть попали кадры их боевого применения: выпущенный боеприпас поразил артиллерийское орудие Д-30, принадлежавшее народной милиции ДНР.

Вооружённые силы Украины впервые применили БПЛА Bayraktar TB2 и уничтожили гаубицу Д-30 на Донбассе. pic.twitter.com/zDT2GM63aT — alexxbezz (@alexxbezz) October 26, 2021

Позже генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев заявил, что к тому моменту Украина использовала «Байрактары» на протяжении полугода в рамках разведывательных задач.

Применение беспилотной авиации (что запрещено Минскими соглашениями), несет потенциальную угрозу населению Донбасса. В этом мнении сходится ряд экспертов, включая военного корреспондента Александра Коца. Репортер, неоднократно бывавший в зоне боевых действий, констатирует, что снаряды не выбирают, кого убивать.