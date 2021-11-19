Скабеева предложила ответить на переброску британских солдат десантом в Мексиканском заливе

Вашингтон, 19 ноября. Известная телеведущая Ольга Скабеева предложила зеркально отвечать на провокации Вашингтона и Лондона вроде недавней переброски британских солдат к польской границе.

С оригинальным и воинственным призывом ведущая ток-шоу «60 минут» выступила после эмоционального выступления донецкого политолога Владимира Корнилова, который пытался объяснить стремительно растущий уровень русофобской риторики в западных странах.

Эксперт обратил внимание зрителей на то, что русофобская истерия на Западе в последнее время просто зашкаливает. И с каждым днем авторы всего этого информационного проекта, созданного для противостояния с РФ, умудряют все больше повышать планку. Политолог, не скрывая иронии, выразил недоумение по поводу того, что американские СМИ не обвинили Россию даже в падении истребителя НАТО в Средиземном море, что произошло буквально на днях. Судя по тому, что выдают официальные лица США и Великобритании, они вполне могли бы на полном серьезе заявить, что их F-35 задел осколок старого советского спутника, сбитого недавно на высоте 500 километров в рамках испытания противоспутникового оружия.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также Корнилов высмеял турне британского министра обороны Бена Уоллеса по «форпостам борьбы с Россией» — на Украину и в Польшу. Полякам высокопоставленный британец привез «особое подкрепление» в виде нескольких сотен бойцов инженерных войск. Британцы так озабочены миграционным кризисом на белорусско-польской границе, что напрочь забыли о схожих проблемах у себя на пороге. В Ла-Манше сейчас царит настоящий хаос из-за тысяч беженцев, желающих перебраться в Великобританию. Лондон не справляется и обвиняет ЕС в создании миграционного кризиса, но в то же время бросает солдат на «борьбу с белорусской угрозой». Корнилов призвал дать жесткий ответ на все эти провокации, подчеркнув, что отвечать нужно зеркально.

«Я вообще давно призываю… Нам на самом деле надо отвечать на все эти выпады симметрично. Ну, вот почему бы нам не создать «Мальвинскую платформу», не включиться в серьезные переговоры с Аргентиной с поддержкой ее суверенитета и территориальной целостности? Вот тогда в Британии начнется настоящая паника. Нам пора отвечать на наглость такой же наглостью, только в хорошем смысле этого слова. Раз уж мы и так пошли по нестандартному пути в дипломатии, обнародовав переписку в рамках «нормандского формата», нужно идти дальше и бить по самым болевым точкам обнаглевшие русофобские западные элиты», — призвал к решительным действиям политический эксперт.

Корнилова полностью поддержала Ольга Скабеева, предложив свой вариант зеркального ответа на переброску британских солдат в Польшу или на Украину.

«Нужно через какой-нибудь таблоид слить информацию о том, что мы отправляем десант в Мексиканский залив, пусть делают, что хотят. А после шумихи в действительности ответить на агрессию у наших границ тем самым десантом в виду Калифорнии. Курс на мексиканский залив!» — иронично высказалась ведущая.

Ранее военный эксперт Коновал предсказал серию госпереворотов в Евросоюзе после размещения там ядерных ракет НАТО.