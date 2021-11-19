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Трехлетняя дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко серьезно заболела

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 19:28
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко серьезно заболела
instagram.com  /  @kostenko.94

Москва, 19 ноября. Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко не так давно стали родителями третьего ребенка — 29 октября в семье появился долгожданный мальчик. Однако чувство окрыленности сохранялось недолго: как призналась многодетная мать, ее старшая дочь Милана серьезно заболела.

Костенко рассказала о ситуации, вызвавшей у нее сильное беспокойство, в своем блоге в социальной сети Instagram. Модель уточнила, что ее наследница страдала от рвоты и недомогания.

По прошествии нескольких дней состояние ребенка стабилизировалось, однако позже все вновь вернулось на круги своя. Костенко отметила, что проблемой стало даже обычное кормление ребенка: ей с трудом удалось уговорить Милану выпить чай и съесть несколько сухариков. Однако спустя несколько минут девочку стошнило. Все это привело к обезвоживанию ее организма.

«Сегодня Милаша меня очень сильно напугала. Я впервые в жизни ее увидела настолько обезвоженной...» — призналась обеспокоенная мать.

Трехлетняя дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко серьезно заболела
Pr Scr instagram.com / @kostenko.94

Костенко призвала фолловеров не делать скоропалительных выводов и воздержаться от попыток провести ее дочери медицинскую диагностику. По словам модели, они и так следуют всем рекомендациям врачей.

Ситуация, в которой оказались супруги, выступила дополнительным стимулом для их сплочения. Сама Костенко до рождения третьего ребенка намекала, что рядом с Тарасовым чувствовала себя одинокой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Трехлетняя дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко серьезно заболела
костенко дочь тарасов болезнь
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