Вашингтон, 19 ноября. Современное российское вооружение не оставляет американским военным шансов. Именно поэтому Пентагон делает ставку на силы специального назначения, рассказал военный аналитик Ставрос Атламазоглу.

В публикации для издания Business Insider, которую приводит «ПолитРоссия», он обратил внимание на отчет Командования специальных операций ВС США. В документе, среди прочего, указывается, что современный спецназ должен эффективно выполнять задачи по проникновению на запретные объекты в глубине вражеской территории.

Подход Пентагона не удивителен, считает Атламазоглу. По его словам, страх перед российским оружием заставил американских военных начать подготовку операции в Крыму.

ФБА «Экономика сегодня» /

«ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова», — уточнил автор.

Речь идет о береговых противокорабельных и оперативно-тактических ракетных комплексах, системах противовоздушной обороны и радиолокационных станциях. Все это, по мнению эксперта, не оставляет американским военным шансов на успех в возможном противостоянии с Россией. Спецназ — единственная возможность переломить развитие событий.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что при малейшей угрозе наступления Россия превратит Пентагон в пепелище. На этом наступление НАТО закончится.