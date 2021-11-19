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Силуанов обсудил с властями Швейцарии пересмотр налогового соглашения

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 19:25
Экономика
Силуанов обсудил с властями Швейцарии пересмотр налогового соглашения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Министр финансов РФ Антон Силуанов провел переговоры со своим швейцарским коллегой Ули Маурером, сообщил российский Минфин. Стороны обсудили корректировку соглашения об избежании двойного налогообложения.

Министры двух стран рассмотрели тему изменения российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, говорится на сайте Минфина. Переговорный процесс на уровне министерств продолжится на следующей неделе.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за границей. Это потребовало пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами.

Глава правительства России Михаил Мишустин ранее рассказал о запуске пилотного проекта — новой автоматизированной системе налогообложения. Она предназначается для малых организаций и индивидуальных предпринимателей.

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