В Ливане прошли акции протеста против отмены субсидий на лекарства

Бейрут, 19 ноября. В столице Ливана у здания министерства здравоохранения прошли акции протеста в связи с решением властей об отмене субсидий на лекарственные препараты. Некоторые из участников демонстраций смогли прорваться внутрь здания, однако не предпринимали каких-либо агрессивных действий.

Ранее в этом месяце глава ведомства Фирас Абьяд объявил о частичной отмене субсидий на лекарства, в том числе и от хронических заболеваний. После этого цены на препараты резко выросли, еще сильнее ударив по карману населения, страдающего от кризиса. В частности, стоимость средств от гипертонии выросла в девять раз, а медикаментов, используемых при психических заболеваниях — в три раза.

Doctors fear ‘surge in deaths’ after Lebanon lifts drug subsidies https://t.co/Laq2KKTI90 via @AJEnglish — nigelj (@nigelj08223325) November 19, 2021

Некоторые ливанские врачи полагают, что это может привести к всплеску смертности, поскольку ранее многие дорогостоящие средства предоставлялись населению бесплатно. Теперь же пациенты попросту не смогут позволить себе оплатить лечение. В интервью Al Jazeera Махмуд Хассун, доктор одной из государственных больниц Ливана, заявил, что медицинскому сектору придется полагаться на поддержку неправительственных организаций, а также отдавать некоторым больным приоритет при оказании помощи.

Причины отмены льгот

Отмена субсидий на медикаменты последовала за аналогичными шагами в отношении топлива и продовольствия. Причиной стала неспособность Центрального банка Ливана оплачивать льготные категории товаров для граждан из-за дефицита валютных резервов. По словам члена парламентского комитета по здравоохранению Билала Абдуллы, теперь ЦБ может выделять на закупку лекарств лишь 35 млн долларов вместо 120.

При этом запасы препаратов от многих хронических болезней истощились еще в середине лета, а пополнить их не представлялось возможным из-за колоссального внешнего долга банка перед поставщиками. В тот же период врачи зарегистрировали новый всплеск количества заражений COVID-19 и заявили, что в подобных условиях страна не сможет справиться с новой волной заболеваемости и пандемия выйдет из-под контроля.

In Lebanon, children die due to the lack of medicine



The little girl, Juri Al-Sayed, died today due to the lack of fever reducing medication.#lebanon#لبنان_ينهار pic.twitter.com/bUihoD98Pw — Lara Sakr ???????? (@lara91saker) July 11, 2021

Помимо этого, усложняет ситуацию и острая нехватка дизельного топлива для местных электростанций и частных генераторов. В некоторых районах страны свет дают всего на несколько часов в сутки, из-за чего больницы не всегда в состоянии поддерживать работу средств жизнеобеспечения.

Фирас Абьяд, назвав отмену субсидий необходимым шагом, попытался успокоить людей тем, что льготы на определенный перечень лекарств сохранятся. Он выразил понимание по поводу недовольства людей и заявил о намерении нарастить производство 500 различных препаратов силами национальных предприятий.

Неверный подход

Ряд экспертов отметили, что вся ливанская программа субсидирования приносит больше пользы зажиточным и богатым людям, нежели беднейшим слоям населения, к которым сейчас относят уже около 80% граждан страны. Также подобный подход стал одной из частей изначально неверной денежно-кредитной политики государства, на что ранее указывал Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер.

"It is known that #Lebanon incurs high levels of debt, but high debt-to-GDP ratios do not, in and of themselves, lead to a debt crisis."



- #UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Olivier De Schutterhttps://t.co/zaNs9W6Pkx — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 12, 2021

Финансовая система, которую поддерживал Центробанк с одобрения правительства, почти полностью зависела от помощи извне, а также основывалась на постоянных займах. Одновременно с этим ЦБ искусственно поддерживал фиксированную стоимость местной валюты по отношению к доллару. Это позволяло ливанцам до поры до времени жить благополучно, однако после начала волны кризисов с 2008 года настала пора платить по счетам.

Де Шуттер заявил политикам в Бейруте, что нельзя в нынешних условиях забрать у людей льготы, не давая взамен компенсации или не повышая заработную плату. Однако представители правительства Ливана ответили, что прекращение программы неизбежно, хоть и приведет к крайне негативным последствиям.