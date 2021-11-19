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ВМС Украины впервые примут участие в учениях НАТО Dynamic Move-2022

Армия
ВМС Украины впервые примут участие в учениях НАТО Dynamic Move-2022
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Киев, 19 ноября. Украинские ВМС впервые примут участие в военно-морских маневрах Североатлантического альянса Dynamic Move-2022, проведение которых предварительно планируется с 31 января по 8 февраля в Бельгии.

В сообщении пресс-службы украинского флота говорится, что рассмотрение вопроса об участии ВМСУ в учениях Североатлантического альянса состоялось на проходившей в Одессе конференции. На встрече обсуждались время и место проведения маневров, подготовительные цели и перечень стран-участниц.

«Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проведение маневров, которые должны пройти в бельгийском Остенде, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. По имеющейся информации, в прошлом году они были отменены из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что Британия предоставит Украине крупный кредит для развития ВМС. Соответствующее соглашение было подписано украинским послом в Лондоне Вадимом Пристайко и представителями британского правительства.

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украина нато учения
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