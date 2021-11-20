БЕЗФИЛЬТРОВ c Таней Тузовой. Как стать куклой Барби в реальной жизни?

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев решил сорвать маски с «русской Барби» Тани Тузовой. Блогерша пустила съемочную группу к себе домой и даже показала собственный музей.

Внешность Тани — бесконечный повод для разного рода дискуссий в Интернете. Обилие розового цвета, бантики, стразы, силиконовая грудь и тонны косметики вызывают как поток комментариев от хейтеров, так и восторженные возгласы поклонников.

Девушка рассказала Антону Беккужеву, как ее обижали сверстники, отвергали мужчины и не принимало общества. Однако, несмотря на все препятствия, она смогла воплотить свою мечту в жизнь и добиться успеха.

О том, как Таню Тузову выгнали из Диснейленда, кто сигналил ей на дороге и как к ее деятельности относится родная мать, вы узнаете в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.