Глава МИД Швеции Линде поблагодарила Лаврова за конструктивные переговоры

Стокгольм, 19 ноября. Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые состоялись в Москве, являются конструктивными, рассказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Помимо этого действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе добавила, что поиск решений кризисов и конфликтов в соответствии с международным правом и обязательствами в ОБСЕ имеет важное значение. Так Линде поблагодарила российского коллегу за конструктивные переговоры.

«Ситуация на Украине и вокруг нее на повестке дня. Подчеркнута важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — написала Линде в своем Twitter.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства шутливо отреагировал на вступительное слово шведской коллеги. Линде потребовалось семь минут для своей речи, а Лаврову — всего две.