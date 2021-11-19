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Глава МИД Швеции Линде поблагодарила Лаврова за конструктивные переговоры

Политика
Глава МИД Швеции Линде поблагодарила Лаврова за конструктивные переговоры
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Стокгольм, 19 ноября. Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые состоялись в Москве, являются конструктивными, рассказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Помимо этого действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе добавила, что поиск решений кризисов и конфликтов в соответствии с международным правом и обязательствами в ОБСЕ имеет важное значение. Так Линде поблагодарила российского коллегу за конструктивные переговоры.

«Ситуация на Украине и вокруг нее на повестке дня. Подчеркнута важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — написала Линде в своем Twitter.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства шутливо отреагировал на вступительное слово шведской коллеги. Линде потребовалось семь минут для своей речи, а Лаврову — всего две.

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