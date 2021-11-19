Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине

Москва, 19 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, предметно обсудив ситуацию в регионе и на Украине.

Как отмечается, разговор состоялся в телефонном формате по инициативе турецкой стороны.

Российская сторона отметила, что Киев угрожает дестабилизацией региональной обстановки, взяв курс на эскалацию напряженности в Донбассе. Такое поведение украинских властей поощряется Западом. Также Лавров призвал со всей серьезностью отнестись к озабоченностям Москвы по поводу турецко-украинского военно-технического сотрудничества, который лишь способствует дальнейшей милитаризации Украины.

Вместе с этим министры обсудили ситуацию в Закавказье и на Балканском полуострове. Кроме этого, были рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине. Он отметил, что Москва не станет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений в соседней стране.