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Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине

Армия
Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 19 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, предметно обсудив ситуацию в регионе и на Украине.

Как отмечается, разговор состоялся в телефонном формате по инициативе турецкой стороны.

Российская сторона отметила, что Киев угрожает дестабилизацией региональной обстановки, взяв курс на эскалацию напряженности в Донбассе. Такое поведение украинских властей поощряется Западом. Также Лавров призвал со всей серьезностью отнестись к озабоченностям Москвы по поводу турецко-украинского военно-технического сотрудничества, который лишь способствует дальнейшей милитаризации Украины.

Вместе с этим министры обсудили ситуацию в Закавказье и на Балканском полуострове. Кроме этого, были рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине. Он отметил, что Москва не станет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений в соседней стране.

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