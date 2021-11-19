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Соседи рассказали о состоянии Марины Хлебниковой накануне трагедии

Видео

Жители соседних с певицей домов рассказали корреспонденту ФАН, что накануне пожара с Мариной Хлебниковой все было хорошо. Однако некоторые считают, что у заслуженной артистки были проблемы с алкоголем.

Жительница Ратной улицы, где проживает певица, Любовь Николаевна рассказала, что она часто встречала Марину Хлебникову, когда выходила на улицу. По ее словам, певица по большей части ни с кем не общалась и вела скрытный образ жизни. Накануне случившегося пожара артистка выглядела хорошо.

«Я ее увидела на Ратной 8. Она в салон туда приезжает. Ни раз я ее видела. Нормальная абсолютно. И вот недавно совсем, может неделю назад, я ее видела на переходе. Она приезжала на большой машине. Сидела за рулем, нормальная. Я еще посмотрела так», — вспоминает пенсионерка.

Однако другая прохожая, которая тоже проживает в этом районе рассказала, что в последнее время Марина Хлебникова изменилась не в лучшую сторону. Женщина считает, что у певицы были проблемы с алкоголем.

«Я знаю только, что проблемы у нее с этим делом видно. Потому что она такая худенькая стала, прям изменилась», — поделилась мнением женщина.

Накануне в квартире певицы случился пожар. Марина Хлебникова едва не погибла, получив до 50% ожогов тела первой-второй степени, в том числе и лица. По предварительным данным, она уснула с зажженной сигаретой. Так же в больнице сообщили, что в крови артистки обнаружен алкоголь.

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марина хлебникова
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