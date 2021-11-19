Полузащитник «Сити» Кевин Де Брейне получил положительный результат теста на коронавирус

Манчестер, 19 ноября. Тест бельгийского хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне на COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, его слова приводит телевещательная компания BBC.

По словам испанского специалиста, футболист сдал тест с положительным результатом во время паузы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. На прошлой неделе сборная Бельгии добыла путевку на первенство мира 2022 года. Де Брейне в двух матчах национальной команды против эстонцев (3:1) и валлийцев (1:1) отличился забитым мячом и голевой передачей.

Ранее стало известно, что сборные России, Украины, Северной Македонии, Португалии, Швеции, Италии, Уэльса, Чехии, Шотландии, Польши, Австрии и Турции поборются за путевку в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе.