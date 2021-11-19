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Энергокризис в Китае грозит перебоями с поставками автозапчастей в РФ

Экономика
Энергокризис в Китае грозит перебоями с поставками автозапчастей в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Крупные китайские производители автомобильных запчастей из-за энергетического кризиса вынуждены были в последний месяц сокращать время работы, что может негативно отразиться на поставках комплектующих в Россию, сообщил маркетплейс Autodoc.ru.

Как отмечают эксперты, в связи с этим российские компании вынуждены увеличивать закупки ходовых компонентов и расходных материалов. В первую очередь, это детали, необходимые для регулярного техобслуживания машин — тормозные колодки, диски, свечи зажигания, амортизаторы и элементы подвески.

«Перебои в производственных цепочках на китайских предприятиях создают ситуацию непредсказуемости для участников рынка автомобильных запчастей. Крупные автомобильные дистрибьютеры идут на дополнительные инвестиции в складские запасы товара, чтобы избежать возможных перебоев в будущем», — указал президент Autodoc.ru Владислав Соловьев.

Он добавил, что в связи с этим на российском рынке создается дополнительный ажиотаж, который также негативно влияет на устойчивость мировой индустрии запчастей. Однако специалист рассчитывает на стабилизацию ситуации к концу 2021 года или началу 2022-го.

Государственная электросетевая корпорация КНР ранее сообщила о рисках дефицита электроэнергии в стране этой зимой. Как отметили в ведомстве, ближайшие месяцы станут для энергетического баланса Китая проверкой на прочность.

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китай автопром дефицит энергетический кризис
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