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Sohu: тысячи украинских солдат покинули ряды ВСУ после громкого заявления Путина

Политика
Sohu: тысячи украинских солдат покинули ряды ВСУ после громкого заявления Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 19 ноября. Российский президент Владимир Путин всего одной фразой смог насолить Украине, лишив ее 70 тысяч бойцов ВСУ, пишет китайское издание Sohu.

В публикации говорится, что западные страны подбивают Киев к развязыванию военного конфликта с Россией, однако украинские военные все чаще отказываются брать в руки оружие. За последние годы более 70 тысяч солдат подали рапорт об увольнении. Авторы статьи напомнили, что президенту РФ хватило всего пяти слов, чтобы лишить армию Украины нескольких тысяч военнослужащих. Путин не так давно заявил: русские и украинцы – один народ. После этой фразы желающих служить в рядах ВСУ стало еще меньше, передает «ПолитРоссия».

«Украинские солдаты не хотят воевать с российской армией», – говорят в Китае.

Sohu: тысячи украинских солдат покинули ряды ВСУ после громкого заявления Путина
Федеральное агентство новостей /

Эксперты подчеркивают, что Москва неоднократно выражала добрую волю Киеву, но всегда натыкалась на негативную реакцию со стороны украинских властей. На Украине все чаще говорят, что страна стремится наладить отношения не с Россией, а с ЕС и США. По мнению обозревателей издания, Вашингтон готовится к большой игре против РФ. Об этом свидетельствуют усиление военного присутствия американцев в Восточной Европе, а также регулярная военная помощь Украине со стороны Пентагона.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что США сильно пожалеют, если решатся напасть на Россию. По его словам, в случае агрессии Москва может в считанные минуты превратить Пентагон в руины.

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украина путин всу
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