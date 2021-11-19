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Палата представителей Конгресса США утвердила пакет бюджетных инициатив

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 19:09
Экономика
Палата представителей Конгресса США утвердила пакет бюджетных инициатив
pixabay.com

Вашингтон, 19 ноября. Представленный администрацией американского президента Джо Байдена пакет бюджетных инициатив на 1,75 трлн долларов был одобрен палатой представителей Конгресса США. Он касается социальной сферы и противодействия климатического изменения.

Трансляцию заседания осуществлял телеканал C-SPAN. План получил поддержку 220 законодателей, 213 — все республиканцы и один демократ — высказались против.

После этого данный пакет мер, как ожидается, рассмотрят в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой она поступит на подпись президенту.

Демократы рассчитывали проголосовать по этому плану в четверг вечером. Задержка случилась из-за многочасового выступления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Кевина Маккарти.

В начале месяца палата представителей Конгресса США проголосовала за план развития американской инфраструктуры в объеме свыше 1 трлн долларов. Трансляция голосования была доступна на официальном сайте нижней палаты законодательного органа.

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