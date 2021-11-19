Глава ВГС Ливии отказался участвовать в президентских выборах в качестве избирателя

Триполи, 19 ноября. Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри отказался участвовать в президентских выборах в качестве кандидата и избирателя. Проведение голосования запланировали на 24 декабря.

При этом председатель ВГС потребовал перенести первый тур президентских выборов и избрание парламента на 15 февраля. Кроме того, Аль-Мишри призвал очистить списки претендентов на пост главы государства.

Ранее руководитель Высшего государственного совета, который связан с запрещенной в РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1, встретился с лидерами вооруженных формирований, чтобы помешать зарегистрировавшимся в качестве кандидатов фельдмаршалу Халифу Хафтару и сыну бывшего президента Муаммара Каддафи — Сейфу аль-Исламу.

Так, глава ВГС попытался затормозить политический процесс, в том числе поспособствовать переносу или отмене предстоящих выборов, и повлиять на кадровые перестановки в госструктурах. Высший государственный совет даже подавал апелляцию в суд, чтобы заморозить решения избиркома, основанные на законах, которые приняли парламентарии.

Кроме того, Халед аль-Мишри призвал ливийцев бойкотировать выборы и выйти на массовые митинги. Политик пригрозил вооруженной эскалацией в случае проведения голосования.

Ранее пресс-секретарь Палаты представителей сообщил, что поправки в законы о выборах уже не внести. По его словам, изменение документов не ставили в повестку дня предстоящих заседаний парламента, поскольку избирательный процесс уже запущен.

1 Организация запрещена на территории РФ.