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Полина Гагарина привлекла Игоря Крутого к суду по иску Ольги Кормухиной

Шоу-бизнес
Полина Гагарина привлекла Игоря Крутого к суду по иску Ольги Кормухиной
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 ноября. Композитор Игорь Крутой станет участником судебных тяжб между певицами Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной. Продюсер выступит со стороны ответчика.

Кормухина подала иск в суд на Гагарину по подозрению в плагиате аранжировки кавера на песню «Кукушка» и теперь готовится уже к седьмому заседанию. Долгое время суд был на стороне экс-звезды «Фабрики звезд», однако на последнем слушании Кормухиной удалось добиться назначения экспертизы треков. На стороне истца экспертами выступят представители Консерватории имени Чайковского.

Гагарина в ответ привлекла для проверки каверов продюсера Крутого. Он войдет в состав комиссии.

Представительница Кормухиной Валерия Рытвина убеждена, что Гагарина не просто так пыталась помешать экспертизе, передает «СтарХит».

«Можно предположить, почему все эти два года ответчики так рьяно противодействовали данному шагу. Версия Гагариной, действительно, абсолютно идентична песне Ольги, случайных совпадений тут быть не может. Результат экспертизы окончательно уничтожит репутацию Полины», — заявила Рытвина.

Представительница Кормухиной отметила, что Гагарина самостоятельно решила скопировать кавер артистки. Поэтому она не выдвинула претензии против продюсера Константина Меладзе.

На фоне суда с Кормухиной Гагарина оказалась занята спасением собственного бизнеса. Артистка пытается сохранить финансы после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым.

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