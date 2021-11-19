Лукашенко о помощи мигрантам на границе Польши: у славян в Белоруссии есть сердца

Минск, 19 ноября. Белорусские войска могли помочь беженцам проникнуть в Польшу, поскольку у них есть сердца, рассказал глава государства Александр Лукашенко.

Соответствующим заявлением президент поделился во время беседы с журналистом BBC Стивеном Розенбергом. Лукашенко назвал «абсолютно возможным» то, что белорусские военнослужащие могли помочь мигрантам попасть на территорию Польши. Однако глава государства отрицает, что беженцев пригласили.

«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию...Может быть, им кто-то помог. Я даже не буду в это вникать», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский президент в интервью журналисту Игорю Коротченко рассказал, что он является пророссийским человеком, который не станет этого отрицать. Во время разговора президент также затронул тему распада Советского Союза и событий, которые последовали после.