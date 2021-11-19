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Западная Виргиния поставила антирекорд по передозировкам на душу населения

Весь мир
Западная Виргиния поставила антирекорд по передозировкам на душу населения
flickr.com  /  Tyler

Чарлстон, 19 ноября. Количество смертей от передозировки апиоидами в Западной Виргинии увеличилось до 62% за 12 месяцев с апреля 2020-го по апрель этого года. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По информации СDС, самым опасным из всех наркотиков является фентанил, он стал причиной 64% смертей. В целом показатель гибели от передозировок за 12-месячный период вырос по США на 30%. В Западной Виргинии он достигает 62%: на штат приходится 1,6 тыс. смертей. Число погибших возросло во всех штатах, кроме четырех, включая Делавэр, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси и Южную Дакоту.

По словам директора Управления по политике в области контроля над наркотиками Департамента здравоохранения Западной Виргинии Мэтью Кристиансена, резкий рост передозировок напрямую связан с пандемией COVID-19. Закрылись многие лечебные центры, и люди не получили необходимую помощь вовремя, что могло спровоцировать рецидив.

«В 2018 и 2019 годах наблюдалось значительное снижение смертности от передозировки. Однако с началом пандемии мы увидели всплеск этого явления вскоре после закрытия лечебных центров. Поскольку определенные программы помощи наркозависимым были недоступны или ограничены, некоторые люди, нуждавшиеся в лечении, не смогли получить его вовремя», — сказал эксперт.

Передозировка наркотиков как причина смертности в настоящее время стоит на первом месте, опережая автомобильные аварии, огнестрельное оружие и даже грипп и пневмонию.

Сенатор США Джо Манчин прокомментировал статистику на своей странице вTwitter и призвал к немедленным действиям по борьбе с увеличением числа смертей от передозировок.

«С апреля 2020 года по апрель 2021-го более 100 тыс. американцев и 1,6 жителей Западной Виргинии умерли от передозировки наркотиков. Сегодняшние данные дают понять, что мы сделали недостаточно и какие должны предпринять немедленные и быстрые действия для борьбы с этим», — написал он.

Вчера, 18 ноября, стало известно, что смертность от передозировки наркотиков в США побила исторический рекорд в 100 тыс. смертей.

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Все новости / Весь мир / Западная Виргиния поставила антирекорд по передозировкам на душу населения
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