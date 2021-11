Западная Виргиния поставила антирекорд по передозировкам на душу населения

Чарлстон, 19 ноября. Количество смертей от передозировки апиоидами в Западной Виргинии увеличилось до 62% за 12 месяцев с апреля 2020-го по апрель этого года. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

America's drug epidemic is the deadliest it has ever been, new federal data suggests. https://t.co/ivMP9DqVkf

По информации СDС, самым опасным из всех наркотиков является фентанил, он стал причиной 64% смертей. В целом показатель гибели от передозировок за 12-месячный период вырос по США на 30%. В Западной Виргинии он достигает 62%: на штат приходится 1,6 тыс. смертей. Число погибших возросло во всех штатах, кроме четырех, включая Делавэр, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси и Южную Дакоту.

По словам директора Управления по политике в области контроля над наркотиками Департамента здравоохранения Западной Виргинии Мэтью Кристиансена, резкий рост передозировок напрямую связан с пандемией COVID-19. Закрылись многие лечебные центры, и люди не получили необходимую помощь вовремя, что могло спровоцировать рецидив.

Передозировка наркотиков как причина смертности в настоящее время стоит на первом месте, опережая автомобильные аварии, огнестрельное оружие и даже грипп и пневмонию.

Сенатор США Джо Манчин прокомментировал статистику на своей странице вTwitter и призвал к немедленным действиям по борьбе с увеличением числа смертей от передозировок.

From April 2020 to April 2021, more than 100,000 Americans and 1,607 West Virginians died from a drug related overdose. Today’s heartbreaking milestone makes it crystal clear that we have not done enough, and must take immediate, swift action. MORE: https://t.co/1gEDYVzYa1