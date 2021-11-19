Народ Турции требует проведения досрочных выборов на фоне экономического кризиса

Анкара, 19 ноября. Почти треть населения Турции хочет, чтобы в стране прошли досрочные выборы. Об этом сообщает издание Sözcü.

По данным опроса социологической компании Avrasya, 64,3% граждан считают, что в республике должны состояться внеочередные выборы, при этом 25,9% респондентов выступили против такой идеи. Около 9,8% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

Son anket sonucu açıklandı: Erken seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar, CHP ve İYİ Parti herkesi geride bıraktı! https://t.co/RiwI10wCRK — Sözcü (@gazetesozcu) November 19, 2021

Граждане также высказали свои политические предпочтения, если в республике действительно пройдет досрочное голосование. Так, с учетом неопределившихся граждан оппозиционную «Республиканскую народную партию» (РНП) на плебисците готовы поддержать 30,1% респондентов, правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) — 28,4%, националистическую «Хорошую партию» — 11,9%, прокурдскую «Партию демократии народов» (ПДН) — 10,3%, а союзника ПСР «Партию националистического движения» (ПНД) — вовсе 7,3%.

Социологическое исследование проводилось в 26 провинциях при участии 1 260 человек.

Таким образом, можно констатировать, что партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана фактически потеряла статус самой популярной фракции в стране.

Artık İnsanları son noktaya getirdiniz Dinle Abiyi.. #ErkenSecim



Artık DUR Erdoğan #Dolar11TL



Borsa Lütfı Elvan pic.twitter.com/ET7sBH7TMV — HakanBarut58 (@Yigido5824) November 18, 2021

Разговоры о проведении внеочередных выборов в стране ходят уже давно, но в последние дни этот вопрос стал еще более актуальным. 17 ноября руководитель РНП Кемаль Кылычдароглу провел встречу с лидером «Хорошей партии» Мераль Акшенер.

На совместной пресс-конференции политики обвинили главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана в развале экономики страны, некомпетентности, обнищании населения и давлении на Центральный банк (ЦБ) Турции. Кылычдароглу и Акшенер единогласно призвали правительство Эрдогана сложить полномочия и провести досрочные выборы.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı https://t.co/SgydHBBIW6 pic.twitter.com/TIhOQRmehU — NTV (@ntv) November 17, 2021

«Директор Центробанка Эрдоган вверг страну в катастрофу, от которой страдают 84 миллиона человек. <...> Разве нашему народу подходит такая жизнь? Все это исправят только досрочные выборы», — иронично написал лидер РНП.

Merkez Bankası Müdürü Erdoğan ülkeyi felakete sürükledi, ızdırabını 84 milyon olarak çekiyoruz. Tüm ülke kaygı içinde yarını bekliyoruz. Milletimize bu reva mıdır? Artık kaçma Erdoğan, bu işi ancak erken seçim temizler! #ErkenSeçim pic.twitter.com/4mc8EBYugA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 17, 2021

Накануне ЦБ снизил учетную ставку с 16% до 15%. В результате курс местной валюты ускорил свое падение, обновив исторический минимум — 11,28 лиры за доллар.

Несмотря на высокую инфляцию в стране (почти 20%), Центральный банк вот уже на протяжении четырех месяцев вынужден понижать процентную ставку под давлением Эрдогана. На днях президент республики настойчиво заявил, что будет бороться с высокими учетными ставками.

➤ Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gün içinde Dolar/TL kuru 11,29'a, Euro/TL kuru 12,79'a, Sterlin/TL kuru da 15,20'ye kadar yükseldi.



Türkiye'de kur krizi mi yaşanıyor? https://t.co/wp8Pa957on pic.twitter.com/9O5rgja0MB — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 18, 2021

После того как ЦБ снизил процентную ставку, оппозиционные политики раскритиковали денежно-кредитную политику страны и вновь призвали к внеплановым выборам.

«Ты уничтожил наши деньги и нашу репутацию. Если это сделано умышленно, налицо откровенное предательство. А если это результат твоей некомпетентности, то очевидно, что нужно сделать — провести в стране выборы и прекратить этот позор», — написала Акшенер в своем Twitter-аккаунте.

Paramızı pul, itibarımızı yerle bir ettin. Bu işte kastın varsa düpedüz ihanettir.

Yok eğer beceriksizliğin neticesinde bir gerçeklikse yapılması gereken bellidir:

Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur denmelidir.#ARTIKYETER — Meral Akşener (@meral_aksener) November 18, 2021

«К сожалению, положение людей очень тяжелое, и бедность день ото дня превращается в нищету. Выход один — досрочные выборы», — заявил лидер ПДН Селахаттин Демирташ, находящийся в настоящее время в тюрьме.

3- Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir, son seçimde çoğunlukla yanlış kişiye oy vermenin dışında?



Ne yazık ki halkın durumu çok kötü ve yoksulluk, her geçen gün sefalete dönüşüyor. Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 19, 2021

Очевидно, власти не намерены проводить досрочные выборы, поскольку боятся фиаско. Однако специалисты уверяют, что состояние политической жизни в Анкаре все больше напоминает предвыборную атмосферу.

Сейчас некогда несравнимый ни с кем по популярности Эрдоган теряет свой авторитет среди избирателей. Согласно опросу Avrasya, политик может проиграть во втором туре президентских выборов оппозиционным кандидатам. В очном противостоянии нынешний турецкий лидер уступит как ранее упомянутым Акшенер и Кылычдароглу, так и мэрам Анкары и Стамбула Мансуру Явашу и Экрему Имамоглу соответственно.

SON DAKİKA I Avrasya Araştırma şirketi son anket sonuçları açıkladı. Erdoğan büyük fark yedi! İmamoğlu, Erdoğan'ı solladı. İşte çıkan sonuçlar...https://t.co/v0PCm8dq1i — Sözcü (@gazetesozcu) August 17, 2021

Причин падения рейтинга действующего президента много. Во-первых, граждане недовольны экономическим положением республики. По мнению 62,3% жителей, в стране наблюдается острый финансовый кризис.

Во-вторых, турки недовольны позицией властей по вопросу беженцев, число которых превышает 4 млн человек. Оппозиционные РНП и «Хорошая партия» делают акцент на борьбе с мигрантами вплоть до их высылки из страны, а партия Эрдогана не намерена решать эту проблему.

Среди других причин роста недоверия к власти — провал с тушением пожаров летом, недовольство граждан мерами по контролю над пандемией COVID-19, разоблачения мафиози Седата Пекера, милитаристская внешняя политика, усиление несправедливости и пренебрежением демократическими ценностями.