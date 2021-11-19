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Народ Турции требует проведения досрочных выборов на фоне экономического кризиса
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Народ Турции требует проведения досрочных выборов на фоне экономического кризиса

Весь мир
Народ Турции требует проведения досрочных выборов на фоне экономического кризиса
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 19 ноября. Почти треть населения Турции хочет, чтобы в стране прошли досрочные выборы. Об этом сообщает издание Sözcü.

По данным опроса социологической компании Avrasya, 64,3% граждан считают, что в республике должны состояться внеочередные выборы, при этом 25,9% респондентов выступили против такой идеи. Около 9,8% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

Граждане также высказали свои политические предпочтения, если в республике действительно пройдет досрочное голосование. Так, с учетом неопределившихся граждан оппозиционную «Республиканскую народную партию» (РНП) на плебисците готовы поддержать 30,1% респондентов, правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) — 28,4%, националистическую «Хорошую партию» — 11,9%, прокурдскую «Партию демократии народов» (ПДН) — 10,3%, а союзника ПСР «Партию националистического движения» (ПНД) — вовсе 7,3%.

Социологическое исследование проводилось в 26 провинциях при участии 1 260 человек.

Таким образом, можно констатировать, что партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана фактически потеряла статус самой популярной фракции в стране.

Разговоры о проведении внеочередных выборов в стране ходят уже давно, но в последние дни этот вопрос стал еще более актуальным. 17 ноября руководитель РНП Кемаль Кылычдароглу провел встречу с лидером «Хорошей партии» Мераль Акшенер.

На совместной пресс-конференции политики обвинили главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана в развале экономики страны, некомпетентности, обнищании населения и давлении на Центральный банк (ЦБ) Турции. Кылычдароглу и Акшенер единогласно призвали правительство Эрдогана сложить полномочия и провести досрочные выборы.

«Директор Центробанка Эрдоган вверг страну в катастрофу, от которой страдают 84 миллиона человек. <...> Разве нашему народу подходит такая жизнь? Все это исправят только досрочные выборы», — иронично написал лидер РНП.

Накануне ЦБ снизил учетную ставку с 16% до 15%. В результате курс местной валюты ускорил свое падение, обновив исторический минимум — 11,28 лиры за доллар.

Несмотря на высокую инфляцию в стране (почти 20%), Центральный банк вот уже на протяжении четырех месяцев вынужден понижать процентную ставку под давлением Эрдогана. На днях президент республики настойчиво заявил, что будет бороться с высокими учетными ставками.

После того как ЦБ снизил процентную ставку, оппозиционные политики раскритиковали денежно-кредитную политику страны и вновь призвали к внеплановым выборам.

«Ты уничтожил наши деньги и нашу репутацию. Если это сделано умышленно, налицо откровенное предательство. А если это результат твоей некомпетентности, то очевидно, что нужно сделать — провести в стране выборы и прекратить этот позор», — написала Акшенер в своем Twitter-аккаунте.

«К сожалению, положение людей очень тяжелое, и бедность день ото дня превращается в нищету. Выход один — досрочные выборы», — заявил лидер ПДН Селахаттин Демирташ, находящийся в настоящее время в тюрьме.

Очевидно, власти не намерены проводить досрочные выборы, поскольку боятся фиаско. Однако специалисты уверяют, что состояние политической жизни в Анкаре все больше напоминает предвыборную атмосферу.

Сейчас некогда несравнимый ни с кем по популярности Эрдоган теряет свой авторитет среди избирателей. Согласно опросу Avrasya, политик может проиграть во втором туре президентских выборов оппозиционным кандидатам. В очном противостоянии нынешний турецкий лидер уступит как ранее упомянутым Акшенер и Кылычдароглу, так и мэрам Анкары и Стамбула Мансуру Явашу и Экрему Имамоглу соответственно.

Причин падения рейтинга действующего президента много. Во-первых, граждане недовольны экономическим положением республики. По мнению 62,3% жителей, в стране наблюдается острый финансовый кризис.

Во-вторых, турки недовольны позицией властей по вопросу беженцев, число которых превышает 4 млн человек. Оппозиционные РНП и «Хорошая партия» делают акцент на борьбе с мигрантами вплоть до их высылки из страны, а партия Эрдогана не намерена решать эту проблему.

Среди других причин роста недоверия к власти — провал с тушением пожаров летом, недовольство граждан мерами по контролю над пандемией COVID-19, разоблачения мафиози Седата Пекера, милитаристская внешняя политика, усиление несправедливости и пренебрежением демократическими ценностями.

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выборы турция эрдоган
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