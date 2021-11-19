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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Ано Туртиайнен

Видео

Новый выпуск программы «Грани свободы» стал по-настоящему интернациональным. Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада пригласила на диалог депутата парламента Финляндии Ано Туртиайнена.

Иностранный гость представил себя как сторонника антиевросоюзных взглядов и националиста. Политик был изгнан из правительства страны из-за поста в Twitter, в котором оскорбительно прокомментировал смерть американца Джорджа Флойда.

Ано Туртиайнен и Мира Тэрада обсудили свободу слова и положение консерваторов в Европе. Без внимания не осталась и животрепещущая проблема мигрантов на границе Польши и Белоруссии, а также отношения Финляндии и России.

Мнение депутата парламента Финляндии о негативных последствиях глобализма, а также незаконной экстрадиции российских граждан вы узнаете в новом выпуске программы «Грани свободы».

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грани свободы
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