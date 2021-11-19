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Forbes обновил рейтинг лучших работодателей мира

Экономика
Forbes обновил рейтинг лучших работодателей мира
pixabay.com  /  CUsai

Москва, 19 ноября. Всего в рейтинг вошли 750 организаций со всей планеты. Единственной российской компанией, попавшей в топ работодателей мирового рейтинга Forbes, стал Сбербанк.

Стоит отметить, что среди прочих банк смог обойти такие фирмы, как Goldman Sachs, Mazda, Subaru, Nissan Motor и Metro Group. В настоящий момент в «Сбере» работает 281,7 тыс. человек.

Первое место занял южнокорейский Samsung. Пятерку лидеров составили американские технологические гиганты Apple, IBM, Microsoft и Dell.

Рейтинг был составлен на основании опроса 150 тысяч сотрудников из 58 стран, работающих в многонациональных компаниях и учреждениях. Респонденты оценили свою готовность рекомендовать работодателей друзьям и родственникам, а также дали оценку другим работодателям в своих отраслях.

Профсоюзы Сингапура предложили меры поддержки работников. Список из девяти пунктов затронул вопросы безопасности труда, реализации навыков и профессиональной подготовки.

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сбербанк forbes работодатели
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