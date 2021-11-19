«Спрятаться, сжаться»: психолог Армер описал поведение пострадавших от насилия детей

Санкт-Петербург, 19 ноября. Психологи Леонид Армер и Светлана Соловьева встретились в студии медиацентра «Патриот» во Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми, который отмечается 19 ноября. Эксперты обсудили причины и последствия издевательств над несовершеннолетними, а также поговорили о том, как понять, что ребенок подвергается тому или иному виду насилия.

Психолог, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер заявил, что чаще всего совершаемое над ребенком насилие можно определить по физическим следам на теле. Вторым источником информации о личной жизни несовершеннолетнего могут стать его откровения с кем-либо. Так, в России действует сеть телефонов доверия, работает аналогичная онлайн-служба, существуют даже кризисные квартиры для проживания с детьми.

«Несмотря на это, информированность, к сожалению, из года в год оставляет желать лучшего. Еще что мы заметили на протяжении последних нескольких лет — мы часто не имеем контакта с родителями и не можем понять, что было дальше», — поделился психолог.

По словам Армера, в большинстве случаев родители не готовы идти на изменения, а часто абсолютно не замечают, что происходит с их детьми. Психолог выделил ключевые особенности поведения детей, подвергшихся насилию.

«Спрятаться, сжаться. Это даже видно по выстраиванию виртуального общения: многие дети, студенты пишут через слэш — «/спряталась в уголочке/», либо «/залезла под стол/». То есть, даже в виртуальном общении им страшно открываться, потому что дальше возможно либо наказание, либо неадекватная реакция», — пояснил специалист.

Светлана Соловьева отметила, что таких детей легко определить по их материальным трудам, например, по детским рисункам. В большинстве случаев нарисованные ими картинки отражают отношение несовершеннолетних к миру. Также те, кто подвергся насилию, всегда испуганы и стараются не смотреть в глаза, чтобы не вызвать у взрослого ощущения, что он агрессор, заключила доктор психологических наук.